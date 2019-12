Galería: Las parejas lésbicas más famosas de Hollywood

Publicidad











Hace un par de días, Lauren Morelli, guionista de la exitosa series estadounidense ‘Orange is the New Black’ anunció su homosexualidad. Y no solo eso, sino que comunicó que se divorciará de su esposo tras iniciar una relación con Samira Wiley, una de las protagonistas de la serie.

En un blog para la revista MIC, Morelli aseguró que había descubierto su propia sexualidad mientras escribía las historias del show que hablan sobre la relación entre dos mujeres.

Así como la de Morelli, las historias de amor entre mujeres en Hollywood, cada día se hacen más frecuentes y algunas de estas relaciones son y han sido inolvidables para el público como el estable matrimonio de Ellen DeGeneres y Portia de Rossi o la fugaz, pero intensa relación entre de Cara Delevingne y Michelle Rodríguez.

En la galería recapitulamos algunas de las relaciones lésbicas más recordadas del mundo del espectáculo.

