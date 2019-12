¡A votar! Colombianos destacados en nominaciones de los MTV Europa

Publicidad



















Como se está volviendo más frecuente, los artistas colombianos ocupan cada vez un papel más importante en estas entregas de premios y esta vez no es la excepción. Artistas como Alkilados, Don Tetto, J Balvin, Mirella Cesa y Nicolas Mayorca fueron anunciados como nominados y ya están compitiendo en las categorías de Mejor Acto Latinoamericano Centro y Worldwide Act, categoría que premia a los artistas más populares en el mundo.

Por supuesto, los protagonistas de esta fiesta son los artistas más importantes del planeta y para este año la batalla estará dura. Los australianos 5 Seconds of Summer se enfrentarán cara a cara con los héroes británicos de One Direction en la categoría Artista Pop Favorito, y luego sus fans se enfrentaran en Twitter para ganar la categoría de Mejores Fans. La rivalidad continúa entre Katy Perry y Taylor Swift, quienes se enfrentarán en la categoría Artista Femenina Favorita y Look Favorito. Las reinas del hip hop Nicki Minaj y Iggy Azalea lucharan en dos categorías: Rapera Favorita y Look Favorito.

Este año, Katy Perry lidera las nominaciones, pues dará la contienda en siete categorías, seguida de cerca por Ariana Grande quien compite en seis categorías. Pharrell Williams y 5 Seconds of Summer están empatados con cinco, mientras que One Direction, Nicki Minaj, Iggy Azalea, Eminem, Sam Smith y Kiesza recibieron cuatro nominaciones cada uno.

Artistas como Arctic Monkeys, The Black Keys, Coldplay, Imagine Dragons, Linkin Park, Bruno Mars, Fall Out Boy, Lana Del Rey, Lorde, Paramore, Thirty Seconds To Mars, The Killers o Kings of Leon también recibieron nominaciones en categorías como Mejor Artista Rock, Mejor Artista Alternativo y Mejor Escenario del Mundo.

Por su parte Camila, CD9, Dulce Maria, Pxndx y Zoé de México; Babasonicos, Banda de Turistas, Maxi Trusso, Miranda! y Tan Biónica de Argentina, hacen el resto del aporte latinoamericano y lucharán en varias categorías.

Desde ya y hasta el 22 de octubre, los seguidores en Latinoamérica pueden votar por sus artistas favoritos en las categorías Mejor Artista Centro, Norte y Sur. Los ganadores locales recibirán un premio EMA y también continuarán a la siguiente fase de votaciones que comenzará el viernes 23 de octubre para competir por el título regional.

Lea también:



Con J Balvin y Alkilados el género urbano pone en alto el nombre del país

Romances y amores de las estrellas de Hollywood

La nueva enemiga de Taylor Swift podría ser Katy Perry

MÁS ENTRETENIMIENTO