VIDEO: Paciente con Ébola espera la muerte afuera de hospital

El brote de ébola en Monrovia, Liberia, ha crecido a tal punto que los hospitales no dan abasto y los pacientes esperan hasta morir en las afueras del hospital, esto según un video publicado en The New York Times.

Según ese medio, el número de infectados ha crecido a un nivel impactante.

Según la Organización Mundial de la Salud, cuatro mil 293 personas se han infectado de ébola, de estas dos mil 296 han muerto.