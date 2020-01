Ex esposo de Jennifer López la critica en una entrevista

“Jennifer López se ve fantástica, de eso no hay duda. Quien diga que no se ve genial está mintiendo. Pero ¿saben qué? No sé por qué sus relaciones no funcionan. Yo creo que es porque uno debe esforzarse. Las relaciones funcionan cuando uno está dispuesto a trabajar en ellas. Todos tenemos un pasado y problemas. Pero [las relaciones funcionan] si estamos dispuestos a trabajar en nuestros conflictos. Cuando decides casarte, no puedes alejarte”.