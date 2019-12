El líder socialdemócrata extiende la mano al resto de los partidos de Suecia, salvo a la ultraderecha

Publicidad





Copenhague, 15 sep (EFE).- El líder socialdemócrata, Stefan Löfven, invitó a colaborar al resto de partidos políticos salvo al ultraderechista Demócratas de Suecia, tras confirmarse el triunfo de la oposición de izquierda en las elecciones legislativas.

Löfven declaró en la sede de su partido al término de la jornada electoral que iniciaría conversaciones con el Partido del Medioambiente, pero resaltó que su mano está “extendida” a las otras formaciones, también las de centroderecha.

“El pueblo sueco le ha dado la espalda a las bajadas de impuestos, el proyecto de los nuevos moderados (conservadores) se ha acabado. El pueblo sueco quería un cambio y ahora tendrá un cambio. Es necesaria la solidaridad”, afirmó Löfven.

El recuento provisional dio el triunfo a la izquierda con el 43,6% frente al 39,4% de la Alianza de centroderecha del primer ministro, el conservador Fredrik Reinfeldt, en el poder desde 2006.

Reinfeldt había anunciado minutos antes de la comparecencia de Löfven que mañana presentará la dimisión de su gobierno, siguiendo su promesa de dejar gobernar a la minoría más votada y no recurrir a Demócratas de Suecia (SD), que ha duplicado sus votos hasta el 13% y se ha convertido en la tercera fuerza parlamentaria.

“El 87 por ciento no ha votado por SD. Solamente porque se logre el 13% no implica que uno tenga derecho a ejercer un papel de bisagra. Y veremos que no lo hará”, dijo el futuro primer ministro sueco.

Copenhague, 15 sep (EFE).- La oposición de izquierda derrotó la gubernamental Alianza de centroderecha en las elecciones suecas, pero la falta de mayoría absoluta la coloca en situación precaria por la subida del ultraderechista Demócratas de Suecia.

Escrutados los votos de cerca del 97% de los distritos electorales, la izquierda obtuvo el 43,6 por ciento, el mismo resultado que en 2010, frente al 39,4 de la Alianza encabezada por el primer ministro, el conservador Fredrik Reinfeldt, en el poder desde hace 8 años.

El descalabro del centroderecha es el que ha posibilitado el triunfo de la oposición, aunque el partido que ha sabido acaparar el desgaste de la Alianza ha sido principalmente Demócratas de Suecia (SD), que no sólo duplica sus votos, sino que con el 13% se convierte en la tercera fuerza.

El resultado supone una caída de más de diez puntos para el centroderecha respecto a los anteriores comicios y una pérdida de la cuarta parte de sus votantes para los conservadores, resultado que llevó a Reinfeldt a anunciar que mañana dimitirá el gobierno y que dejará el liderazgo del partido la próxima primavera.

Reinfeldt cumplió así la promesa reiterada durante la campaña de que dejaría gobernar a la minoría más votada y que no recurriría a los votos de SD, lo que allana el camino a los socialdemócratas, tradicionales dominadores de la política sueca, para recuperar el poder ocho años después.

El Partido Socialdemócrata, liderado por Stefan Löfven, un sindicalista sin experiencia parlamentaria, logró el 31,1%, lejos del objetivo del 35% y sólo unas décimas mejor que en 2010, cuando obtuvo su peor resultado en un siglo.

Löfven tendrá que hilar fino para cerrar un pacto de gobierno, ya que el retroceso del Partido del Medio Ambiente, su aliado natural y que bajó del 7,3 al 6,8, le obligará a recurrir al Partido de la Izquierda, que mejoró ligeramente hasta el 5,7% y del que se había alejado en la campaña para ofrecer una imagen de centro.

La igualdad entre los dos bloques y la falta de mayorías claras deja en una situación ideal a Demócratas de Suecia, cuyo líder, Jimmie Åkesson, señaló hoy que su papel de “bisagra” sale reforzado, aunque supone una “gran responsabilidad”, por lo que tendió la mano al resto de partidos con representación parlamentaria.

A pesar de sus ofrecimientos y del lavado de imagen que le ha dado a SD, que nació en 1988 a partir de un grupúsculo con raíces neonazis, parece difícil que alguno de los otros partidos acepte abiertamente colaborar con una formación a la que el resto del arco parlamentario califica de racista.

El Partido Moderado (conservador) mantuvo al menos la segunda plaza en los comicios con el 23,1 por ciento, 7 puntos menos, mientras que sus aliados experimentaron ligeros descensos.

Los centristas bajaron del 6,6 al 6,2%; los liberales, del 7 al 5,4%; y los cristianodemócratas, del 5,6 al 4,6%.

La formación de izquierda Iniciativa Feminista, a la que los primeros sondeos colocaban por primera vez en el Parlamento, se quedó fuera con el 3,1 por ciento.

La campaña electoral ha estado marcada por temas como el empleo, la gestión privada de los servicios públicos, la sanidad, la educación y la inmigración.

La Alianza apeló a la continuidad y a las buenas cifras macroeconómicas, además de incidir en la falta de unidad de la oposición, mientras que ésta atacó al gobierno por el aumento del paro, las rebajas fiscales y los recortes sociales, aunque sólo defiende pequeñas modificaciones de esa política.

Copenhague, 15 sep (EFE).- El ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) obtuvo un resultado sobresaliente en las elecciones suecas al duplicar sus votos y convertirse en tercera fuerza parlamentaria, con lo que refuerza su papel de árbitro.

El partido dirigido por Jimmie Åkesson fue el que más creció de todos, pasando del 5,7% al 13%, una situación que hará difícil que el resto de formaciones sigan haciéndole el vacío en el Parlamento, como ocurrió la pasada legislatura, aunque ambos bloques se sirvieron de sus votos de forma indirecta en alguna ocasión.

Surgido en 1988 en torno a un núcleo neonazi, SD ha realizado un proceso de moderación y lavado de cara desde la llegada al liderazgo de Åkesson en 2005, que culminó con la entrada en el Parlamento hace cuatro años.

Åkesson se ha esforzado por presentar a SD como un partido socialconservador y por equipararse a formaciones ultranacionalistas como el Partido Popular Danés y el noruego Partido del Progreso, que defienden ideas similares pero sin raíces en el neonazismo.

Incluso hace dos años lanzó una campaña de “tolerancia cero” contra extremistas y racistas en su partido, aunque ni ha evitado los incidentes ni ha sido tan dura como pretendía.

El “escándalo de la barra de hierro”, la difusión de un vídeo en el que dos diputados del partido se encaran con inmigrantes y tratan de agredirlos; o el revuelo por las declaraciones de varios cargos locales acusando al Islam de fomentar las violaciones son dos ejemplos de escándalos recientes que han perseguido a SD.

Polémica fue también la reciente gira de Åkesson por escuelas, hospitales y otros lugares de trabajo en municipios gobernados por los socialdemócratas para captar electores, marcada por las protestas de numerosos trabajadores con las que fue recibido.

Los escándalos se repitieron durante la campaña e incluso llevaron a la exclusión de varios candidatos tras revelar el tabloide “Expressen” sus comentarios racistas en redes sociales.

Pero nada de eso parece haber hecho mella en el apoyo creciente de los suecos a un partido que ha servido acaparar el descontento provocado por ocho años de gobierno de centroderecha.

El auge de Demócratas de Suecia ha espoleado además a formaciones más radicales, como el Partido de los Suecos, de filiación neonazi y que tras verse inmerso en varios incidentes violentos en los últimos meses, aumentó su presencia durante la campaña, aunque pensando más bien en los comicios municipales.