Ancelotti no cambia su plantilla por ninguna de Europa

Madrid, 15 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que los fichajes del club y los traspasos de Xabi Alonso y Ángel Di María fueron una decisión tomada “junto” a la directiva y añadió que no cambia la actual plantilla “por ninguna de Europa”, en la víspera de iniciar la defensa de la corona de Liga de Campeones.

“Tenemos la misma motivación de ser competitivos en la competición mas importante del mundo. Tenemos un recuerdo fantástico del año pasado y luchamos para que se pueda repetir este año. Tenemos posibilidades porque somos muy competitivos, no cambio esta plantilla por ninguna de Europa”, aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti admitió los problemas que ha tenido su equipo en el arranque de la temporada, pero afirmó con rotundidad que no es un mártir ante las decisiones de la directiva en la confección de la plantilla. Admitió que quería el fichaje del colombiano James Rodríguez y que opinó en las salidas de Alonso y Di María.

“Hoy me siento como un entrenador que tiene que arreglar cosas en el equipo, lo mismo que pasó el año pasado. Este partido llega en el momento justo para tener una buena reacción y demostrar lo bueno que tenemos en el equipo. Espero que mañana sea un partido bueno para nosotros, empezar bien esta competición es muy importante. Tenemos como el año pasado muchas ganas e ilusión en esta competición, vamos a ser competitivos y a intentar ganarla otra vez”, afirmó.

En su análisis sobre lo que está fallando en su equipo, Ancelotti habló de “cuestión de actitud” y por primera vez se refirió al aspecto físico. “El problema es claro, no es complicado. Necesitamos más continuidad porque si comparamos el nivel de juego con el año pasado, ahora es superior pero nos falta continuidad los noventa minutos”.

“Cuando no hay continuidad y naturalidad hemos tenido un bajón sobre el nivel físico. Necesitamos más tiempo para poner en mejor condición a jugadores que han llegado el 5 de agosto. Hacen un buen partido pero luego su bajón llega porque no hemos tenido mucho tiempo para entrenarnos”, añadió.

Ancelotti defendió que sus jugadores son “igual de profesionales que el 12 de agosto” cuando ganaron con brillantez la Supercopa de Europa y argumentó que se está encontrando “un problema de costumbre de jugar de una manera y acostumbrar a otra” a los nuevos futbolistas que le han llegado.

Por eso, está convencido de que con una “concentración máxima” se superará un momento que considera “normal en el fútbol”. Y admitió que trabajan para corregir tanto error en acciones defensivas de estrategia. “A balón parado hemos tenido problemas en la cobertura del primer palo. En Anoeta cuando Prieto peinó el balón pasó lo mismo. Estamos trabajando para tener una mejor cobertura de la zona más peligrosa en una acción a balón parado”.

El técnico italiano sigue pensando que la actual plantilla mejora a la pasada y admite que es un pensamiento que comparte el vestuario. “Piensan lo mismo porque es una plantilla muy competitiva que puede luchar por todas las competiciones y todos están muy contentos de estar en el Real Madrid”.

Para solucionar el problema de equilibrio descartó que vaya adelantar la posición de Sergio Ramos o Pepe al medio centro y señaló que la solución es tener más posesión- “Hemos analizado todos juntos lo que pasa y estamos de acuerdo que falta continuidad y tenemos que tener más ritmo en el partido. Perdemos equilibrio cuando no tenemos control de la posesión”.

Por último avisó del peligro del Basilea y recordó que es un equipo que ya sorprendió la pasada Liga de Campeones al Chelsea inglés. “Es muy buen equipo que juega un fútbol que me gusta, con buen dinamismo defensivo y buenas situaciones ofensivas. Es un equipo peligroso sobre todo al principio de temporada. El año pasado ganó al Chelsea y ha empezado la temporada muy pronto, por lo que tiene muy buena condición física y naturalidad en el juego”.

Madrid, 15 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, quiso zanjar el debate en la portería asegurando que “nunca” hablará “de los porteros esta temporada”, y se mostró convencido de que Iker Casillas “va arreglar sin problemas” la dura situación que vive, silbado por la afición del Santiago Bernabéu.

“El debate de la portería para mi está cerrado, no tengo que cerrarlo con mi palabra. Quiero ser claro, en nuestro equipo no existe ese debate y no lo voy a alimentar fuera con mi palabra. Nunca hablaré de los porteros esta temporada”, aseguró con rotundidad la primera vez que fue preguntado por este tema.

Posteriormente dejó un guiño de confianza hacia Iker Casillas, después de decir el sábado tras los silbidos en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid, que no había escuchado la queja de su afición.

“Solo sé que Casillas tiene una experiencia y un carácter, que conoce muy bien esta situación y creo que la va a arreglar sin problemas”, manifestó.

Sobre los silbidos que además de a Casillas la afición madridista repartió con varios de sus jugadores en varias fases del derbi, el técnico italiano les dio normalidad por el mal juego de su equipo.

“La afición sigue lo que pasa en el campo y lo que hacen los jugadores que conocen bien. Si jugamos bien estarán con nosotros y si jugamos mal piden más de nosotros. No es una cosa tan rara, es normal”, sentenció.

Madrid, 15 sep (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, repite por primera vez esta temporada convocatoria para el estreno europeo en la Liga de Campeones ante el Basilea y con las bajas de Dani Carvajal, Sami Khedira y Jesé Rodríguez, cita a los mismos 19 que fueron ante el Atlético de Madrid.

Sin posibilidad de hacer cambios ya que Ancelotti por las tres lesiones que sufre en su plantilla tan solo dispone de 19 futbolistas, con tres guardametas de los que descarta a uno a última hora, el italiano repite convocatoria.

La integran: Iker Casillas, Keylor Navas, Pacheco, Arbeloa, Pepe, Varane, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Coentrao, Marcelo, Illarramendi, Kroos, Modric, Isco, James Rodríguez, Bale, Cristiano Ronaldo, ‘Chicharito’ Hernández y Benzema.

La novedad es que Ancelotti no concentrará a su equipo en víspera del partido y los jugadores podrán dormir en sus domicilios. Están citados mañana, martes, a las 11:30 horas de la mañana en el Santiago Bernabéu.

Tras el primer partido de la temporada de Liga de Campeones, competición en la que buscan defender la corona, la plantilla blanca no tendrá descanso y desde el miércoles a las 11:00 horas en la Ciudad deportiva del Real Madrid, comenzarán a preparar la reacción liguera del sábado en Riazor ante el Deportivo de la Coruña.