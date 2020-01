10 polémicas que ha protagonizado el estratega portugués José Mourinho

Publicidad

































José Mourinho siempre está rodeado de polémicas tanto dentro como fuera del campo de juego.

El portugués se ha caracterizado por ser un personaje del fútbol europeo y por atacar a sus rivales si así lo siente necesario. Aunque se ha metido en una gran cantidad de problemas, ese ha sido su sello distintivo y el que lo resalta de los demás.

Estas son algunas de las polémicas ha protagonizado el portugués de 51 años de edad.

Empujado por un futbolista del equipo rival

Mourinho no regresó el balón al terreno de juego, lo escondió para retrasar el juego y Jefferson Montero lo empujó para recuperar el balón.

En un altercado con Steven Gerrard

El estratega no quiso devolverle el balón al futbolista del Liverpool al considerar que el saque de banda correspondía al Chelsea durante un encuentro de la Liga Premier inglesa en abril pasado.

Reprochando a Cristiano Ronaldo

El pasado fin de semana, el técnico reconoció sentirse frustrado pro haber quedado eliminado de la Champions League en penales porque había depositado toda su confianza en CR7 para tirar primero pero falló su cobro.

Denigrando a Manuel Pellegrini

En marzo 2011 previo al Málaga vs. Real Madrid, José aseveró que en caso de ser despedido de la entidad merengue, “no voy a entrenar al Málaga, me voy a un grande en Inglaterra o Italia”.

Insultando a Guardiola

Jorge Valdano comentó que el portugués no tenía una frase célebre que valiera la pena recordar diciendo que “si Guardiola es Mozart, Mourinho es Salieri”; a lo que Mou señaló que “si amas aquello que haces, no pierdes el pelo. Mira a Guardiola, que se está volviendo calvo y quiere decir que no le gusta el fútbol”.

Señalando corrupción en el Balón de Oro

Antes de entregarse el galardón en el 2012 y como técnico del Real Madrid, “The Special One” comentó que “el Balón de Oro ya está dado” refiriéndose a que Cristiano Ronaldo no lo ganaría y repetiría Lionel Messi. El argentino finalmente sí obtuvo el trofeo.

Metiéndole el dedo en el ojo a Vilanova

En agosto de 2011 durante la vuelta de la Supercopa de España, Mourinho agredió físicamente a Tito Vilanova, quien era asistente de Pep Guardiola en el Barcelona.

Dejando en la banca a Iker Casillas

El técnico elogió al portero de la selección española pero con el pasó del tiempo lo relegó al banquillo señalando que “solo me gusta más cómo ataja Diego López, por eso él es mi titular”.

Declarando contra Pepe

El futbolista portugués señaló que se respetara la trayectoria del arquero Iker Casillas, a lo que José declaró que el verdadero problema de Pepe era que “está siendo atropellado por Varane y debe ser difícil para un jugador de más de 30 años ser superado por un chico que no pasa los 20”.

Restando importancia a entrega de premios

En 2010 cuando era técnico del Real Madrid, Mourinho mencionó que nadie de su club iría a la entrega de Galardones Príncipe de Asturias, aunque Jorge Valdano lo contradijo señalando que sí asistiría Iker Casillas.