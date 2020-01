“El Rey de Instagram” protagoniza su propio video de acción

Publicidad



















Dan Bilzerian, mejor conocido como “El Rey de Instagram”, es un adinerado jugador de póker profesional, aficionado a publicar toda su vida en Internet, llena de mujeres, armas y sus locas fiestas.

Él se describe en su cuenta de Instagram como: “Actor, astronauta y de vez en cuando me gusta jugar poker”. En esa red social publica imágenes que retratan los lujos con los que vive. En esta ocasión, con ayuda de la edición de video, publicó:

“Esto es lo más cerca que he estado de ser asesinado por una chica, con la que no me he acostado”.

