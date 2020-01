¿Beyonce embarazada? Medios aseguran que espera su segundo bebé

Publicidad





























Jay Z y Beyoncé están esperando a su segundo bebé, al menos esto aseguran medios estadounidenses.

Semanas después de los rumores que anunciaban su separación, una oleada de información asegura que la pareja pronto tendrá un nuevo hijo. Jay Z y Beyonce se presentaron el viernes pasado en París con su tour On The Run, durante la canción Beach is Better el rapero cambió una frase de la canción por “pregnant with another one”, según informa el sitio TMZ.

La pareja tiene una hija de dos años. “Amamos París. Es especial para nosotros porque aquí nos comprometimos y fue aquí donde nació Blue Ivy“, comentó antes del concierto Jay Z, de acuerdo al sitio Hollywood Life.

Hasta el momento, la pareja no ha confirmado ni desmentido estos rumores.