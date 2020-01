3-1. El Valencia demuestra su contundencia y no da opción al Espanyol

Publicidad





Valencia, 14 sep (EFE).- El Valencia derrotó al Espanyol en un partido en el que demostró su contundencia ofensiva y fue superior a un rival que en algunas fases del encuentro rindió al mismo nivel que el equipo local.

El conjunto valenciano fue efectivo en ataque y sólido en defensa, mientras que el Espanyol no creó excesivo peligro, aunque tuvo su gran oportunidad para meterse en el partido en un gol anulado a Sergio García, con 1-0 en el marcador, en el que la posición del atacante espanyolista pudo ser correcta.

El calor fue también un factor influyente en el partido, que exigió muchos de los futbolistas de ambos equipos, sobre todo durante la primera mitad.

El encuentro comenzó con un Valencia intenso, que encontró premio en una de sus primeras aproximaciones a la portería de Casilla, en una penetración de Rodrigo, que el argentino Pablo Piatti remató a puerta vacía desde el centro del área (m.7).

El gol animó al Valencia y, sobre todo, a su afición, pero el Espanyol se recuperó del tanto recibido y empezó a manejar el balón con cierta soltura en el centro del campo, por lo que durante toda la primera mitad las fuerzas estuvieron bastante niveladas.

Fue un periodo de pocas ocasiones de gol, ya que tras el tanto de Piatti apenas se produjeron llegadas de peligro a una y otra portería, aunque el Valencia buscó el segundo tanto en acciones de Rodrigo por la derecha y en combinaciones entre Piatti y Gayá por la izquierda.

El centro del campo del Espanyol demostró bastante soltura, pero el balón no llegaba con claridad a las bandas y los centros no generaban peligro ante la meta del brasileño Diego Alves, cuya defensa se mostró muy sólida durante todo este periodo.

La segunda mitad dio comienzo con el gol anulado a Sergio García, en una acción en la que el juez de línea señaló fuera de juego cuando el atacante del equipo catalán podía estar habilitado por dos defensores del Valencia.

No conseguía el equipo de Mestalla recuperar el control del juego que había tenido en los primeros minutos y el Espanyol, aunque sin acercarse con autoridad a la meta de Alves, sí que impedía la creación de fútbol por parte del equipo de Nuno Espirito Santo.

Así, la primera opción local tras el descanso se produjo en el minuto 59, en un remate de Rodrigo que Casilla envió con acierto a córner. Fue el preludio del 2-0.

Sin mejorar excesivamente en su juego, el Valencia dispuso casi de inmediato de una nueva opción en un balón que se encontró Parejo, quien colocó con acierto el balón lejos del alcance de Casilla.

El Espanyol trató de reaccionar, pero poco después una contra local propició el 3-0 en una arrancada de Feghouli aprovechada por el cazagoles Alcácer, que sentenció el partido.

Con el gol de Alcácer quedó resuelto el partido. El Valencia incluso dispuso de alguna opción a la contra, pero una de las llegadas del Espanyol acabó en un penalti de Javi Fuego sobre Sergio García que este convirtió en el 3-1 cuando el tiempo estaba prácticamente cumplido.

Ficha técnica:

3 – Valencia: Diego Alves, Barragán, Vezo, Otamendi, Gayá, Javi Fuego, André Gomes, Parejo, Piatti (Carles Gil, m.82), Rodrigo (Feghouli, m.67) y Paco Alcácer (Roberto, m.87).

1 – Espanyol: Kiko Casilla, Javi López, Colotto, Álvaro, Arbilla, Víctor Sánchez (Cañas, m.78), Abraham (Lucas, m.46), Salva Sevilla, Stuani (Caicedo, m.65), Montañés y Sergio García.

Goles: 1-0: m.7: Piatti. 2-0, m.63: Parejo. 3-0, m.73: Paco Alcácer. 3-1, m.90, Sergio García, de penalti.

Árbitro: Clos Gómez (colegio aragonés). Amonestó al local Barragán y al visitante Álvaro.

Incidencias: partido disputado en Mestalla ante 45.000 espectadores. Terreno de juego en regulares condiciones, rápido y resbaladizo al haber sido regado por el fuerte calor.

Valencia, 14 sep (EFE).- Nuno Espirito Santo, técnico del Valencia, afirmó que el equipo, pese a ganar ante el Espanyol por 3-1, tiene un margen de mejora “muy grande” y destacó la necesidad de crecer a pesar de la presión a la que se ve sometido, ya que el equipo se ve cada vez más adaptado a sus rutinas de trabajo.

Entre la mejoría del equipo, destacó el mayor control sobre el rival, la mejoría en los rechaces y el hecho de haber superado el lastre que tenía el Valencia de no ganar habitualmente tras el parón liguero.

Admitió que el Valencia había hecho un buen partido defensivo, ante un rival muy exigente y capacitado para crear peligro al contragolpe.

“En la primera parte no han llegado y hemos controlado el partido con tranquilidad, por lo que estamos contentos, aunque debemos corregir algunos detalles”, insistió.

Dijo que si el equipo no es fiel a su forma de jugar y se defiende muy atrás, no se encuentra cómodo. “Eso no puede pasar, debemos mantener la presión y robar el balón más lejos del área”, señaló Nuno, quien justificó esta tendencia al final del partido por el calor y el cansancio.

Los goleadores del Valencia fueron los mismos que marcaron ante el Málaga (Piatti, Parejo y Alcácer), algo que según Nuno tiene que ver con las rutinas establecidas en el equipo.

Destacó el partido completado por todos los defensas, en especial el argentino Nico Otamendi, y la adaptación del equipo a sus rutinas mientras que sobre el arbitraje indicó que cree en los colegiados, aunque considera que la acción de Álvaro sobre Piatti mereció una mayor sanción.

Sobre la ventaja de puntos en la clasificación ante determinados rivales, indicó que eso ahora no es relevante y destacó que lo importante es haber sumado siete puntos.

“Para estar en Liga de Campeones hay que sumar muchos puntos. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que vamos a tratar de conseguir”, concluyó.

Valencia, 14 sep (EFE).- El entrenador del Espanyol, Sergio González, afirmó tras la derrota de su equipo en Valencia por 3-1 que su equipo cometió algunos errores de juveniles, pero que el segundo gol les mató en un encuentro en el que cometieron errores en defensa.

“El Valencia fue mejor y no podemos justificar la derrota en el arbitraje. No tiene que servir como excusa, pero nos perjudicó”, señaló el técnico del Espanyol, quien sobre la entrada de Álvaro González, dijo que el colegiado sacó la tarjeta amarilla, pero que si hubiera sacado la roja no se habrían quejado.

“A priori era un partido difícil, pero el Valencia se encontró con un gol muy pronto y aunque luego le pusimos difícil el encuentro, no nos dio para conseguir sumar”, indicó.

Sergio mostró su preocupación por no haber sumado e insistió en que deben mejorar en defensa. “Con el balón hemos estado mejores que otras veces, pero sin balón más despistados, con falta de tensión y algo peor que en otros encuentros”, señaló.

Destacó que el Valencia es un equipo con jugadores de peso sobre el terreno de juego y con experiencia, pero consideró que el resultado de hoy fue más demérito de Espanyol que acierto del rival.