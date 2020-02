FOTOS: Este actor de 57 años sale con una adolescente de 18

“La decisión de mi hija ha sido un reto. Si lo veo en perspectiva, es una decisión relacionada con el amor. No ha decidido violar la ley, herir a una persona inocente o traicionar a nuestra nación. Muchos amigos nos han pedido que nos preguntemos si el amor es una decisión. Otros nos han llamado a aceptar que nuestra hija encontró el amor con un hombre especial y gentil. Esto nos ha ayudado.

Todos debemos aprender en el camino de nuestra vida. Lyda es una de las personas más inteligentes y fuertes que he conocido. No dudo que vivirá, aprenderá y será una mejor persona después de todo esto. Aunque muchas cosas han cambiado, las cosas importantes no lo han hecho. Lyda sigue siendo mi hija y siempre será mi persona favorita para reír y divertirme. Estoy segura que ella les diría lo mismo sobre mí”.