Sofía Vergara responde con humor a las críticas de su exnovio

Sofía Vergara respondió a las críticas hechas por su exprometido, Nick Loeb, y se mostró tranquila y con buen humor ante la situación.

“No me iba a decir en mi cara que me veía fea, al contrario, me decía que me veía divina, nunca me mandó a taparme ni a bajarme la falda”, afirmó la colombiana en diálogo con La W Radio.

Loeb, había afirmado el miércoles, que prefería a las mujeres que se visten con más clase, por ser un hombre de familia conservadora.

Ante estos comentarios, Vergara se preguntó de forma irónica “¿Cómo hizo cuatro años y medio con lo discretísima que soy yo?”.

Así mismo, la actriz habló sobre su nueva pareja, Joe Manganiello, a quien conoció tres meses atrás durante la grabación de una película en Seattle.

“Está muy bueno el tipo, no sabía que a mis 42 años iba a merecerme eso. Es muy buena gente y muy cómico, que es lo importante para mí, para poderme divertir”, dijo la barranquillera.

También, Vergara confesó que nunca ha asistido a una clase de actuación y que su participación en la serie Modern Family, la hace sentir tranquila porque el personaje de Gloria va acorde a su personalidad.

“Fui a lo que sabía que podía hacer algo natural, donde mostrara mi personalidad y quién era yo. Yo no escribo el papel pero pongo muchas partes, exagero cosas que veía en mi mamá o mi tía y las pongo todas juntas”, agregó.

En un futuro, la colombiana, considerada la actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos, estaría interesada en salirse de la comedia y explorar otros géneros.

