Políticos coincidieron en la inconveniencia de la reelección

La cita era para hablar de reelección y así lo hicieron la presidenta del Polo Democrático, Clara López; David Barguil, representante a la Cámara del partido Conservado, y Horacio Serpa, senador Liberal, quienes coincidieron en que es necesario eliminar la figura para proteger la democracia. Por su parte Paloma Valencia del Centro Democrático expresó su desacuerdo con la desaparición de esta porque argumenta que los ciudadanos tienen derecho a reelegir a quien a su concepción haya hecho un buen trabajo.

Esta discusión que tuvo lugar en el Aula Mutis de la Universidad del Rosario en el foro “Glorias y tragedias de la reelección”, debatió la permanencia de la relección, que llevó al gobierno hace pocos días a presentar una reforma para restablecer el equilibrio de poderes.

El profesor Fernando Cepeda inicio hablando de la reelección desde la perspectiva nacional e internacional. En este tiempo recalcó que el país es anti releccionista y que “es un milagro que el presidente Juan Manuel Santos ya sido elegido nuevamente”.

Restrepo y López expusieron la reelección de presidentes, gobernadores y alcaldes. En este espacio sobresalió la incidencia de la constitución del 91 y las debilidades que se presentan en los orígenes de los principios democráticos, que parten de confundir la teoría con la práctica, afirmó López que “acudimos a un cambio normativo cuando algo no funciona” por eso se le hacen constantes cambios a la norma suprema.

De igual manera demostró ser partidaria de eliminar para todos los entes la figura de la relección, pero enfatizó que el proyecto del gobierno no trata el equilibrio de poderes porque “no se concibe equilibrio si no se garantiza la existencia de la oposición”. Pues argumentó que se han venido cerrando los espacios para grupos como el suyo.

Horacio Serpa también se mostró afín con la desaparición de esta figura, específicamente para los órganos de control. Pues si se pretende acabar con el derecho para la Presidencia, aclaró que no debe existir en otra esfera. “Lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer en los próximos 4” aclaró Serpa.

En este punto Barguil compartió su opinión, y afirmó su acuerdo con la eliminación de esta, por la cantidad de complicaciones que trae. Propuso además que “el Consejo nacional electoral debería entrar en esa categoría” (en la de los órganos de control).

La única que estuvo en contundente desacuerdo fue la senadora Paloma Valencia, quien cree que la relección no es mala porque eso depende de que las personas estén acuerdo con las acciones del electo. “La gente tiene derecho a repetir su voto por una persona que le guste”.

Partió del hecho de que era necesaria una reforma constitucional para equilibrar los poderes, y aunque su tema era la misma concepción en los cuerpos de representación popular, se enfocó en explicar cómo en las últimas elecciones el partido al que ella representa se vio en desventaja por la falta de garantías de igualdad, por eso fue persistente en que deben existir condiciones equitativas entre el candidato que quiere volver a postularse y las otras opciones.

