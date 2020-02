Publicidad





Madrid, 11 sep (EFE).- Consumada la eliminación de España en los cuartos de final del campeonato del Mundo de baloncesto, al perder contra Francia por 65-52, parte de la afición que llenaba el Palacio de Deportes madrileño pidió la dimisión del seleccionador, Juan Antonio Orenga, y despidió a los jugadores con aplausos.

Con el reloj desgranando los últimos segundos de un partido que cambió los sueños españoles por pesadillas, parte de los aficionados gritaron: “Orenga dimisión”, para, posteriormente, despedir con una ovación a los jugadores, que se despidieron desde el centro del campo agradeciendo el apoyo.

Madrid, 10 sep (EFE).- El pívot español Pau Gasol declaró hoy tras perder contra Francia en los cuartos de final del Mundial 2014 que le gustaría jugar con España hasta los cincuenta, algo que dudó que sea posible.

El mayor de los Gasol achacó la derrota a los rebotes y a la falta de concentración en momentos clave.

En una rueda de prensa, Pau, preguntado si había sido su último encuentro con la selección, dijo: “Nunca sabes cuándo es tu último partido, tu último campeonato. Me gustaría jugar en este equipo hasta los cincuenta, pero lo dudo. Me he divertido con este equipo, me gusta competir con este equipo, con mi país, estoy orgulloso. Nada está garantizado en esta vida”.

“Tenemos buenos jugadores jóvenes, una buena mezcla”, agregó respecto a los jóvenes.

Pau reconoció que fue “una derrota dolorosa”. “Jugamos increíble torneo hasta esta noche, no fue nuestra noche. El tercero fue el mejor cuarto”. Destacó la diferencia de rebotes y dijo que se podían encontrar diferentes explicaciones a la derrota, aún así se mostró orgulloso de sus compañeros.

No consideró que subestimarán a los franceses y señaló que, de lejos, fue el peor partido de los españoles.

Preguntado si consideraba, como Juan Carlos Navarro que no se había preparado bien el partido, Gasol respondió: “La preparación fue como en cada partido. Ha habido falta de concentración y de intensidad. La diferencia en el rebote es tremenda, falta de intensidad chispa y concentración, eso es preparación mental de cada uno”.

“La táctica no ha sido mala; son partidos de tensión de actividad y ellos han estado mas acertados en los momentos clave. Hemos ido a remolque, cosa que no nos había pasado hasta ahora”, argumentó.

Madrid, 11 sep (EFE).- El Rey Juan Carlos ha telefoneado al seleccionador español de baloncesto, Juan Antonio Orenga, y, en representación de los jugadores, a Pau Gasol, para darles ánimos a pesar de la derrota frente a Francia y felicitarles por su labor en el Mundial hasta el último partido.

Don Juan Carlos acudió anoche al Palacio de los Deportes de Madrid para apoyar a la selección española en su encuentro de cuartos de final del campeonato frente a Francia y, tras el partido, aunque no bajó a los vestuarios, llamó por teléfono a Orenga y Gasol en el camino de regreso a la Zarzuela, según han informado a Efe fuentes de la Casa del Rey.

España ha resultado eliminada en el Mundial de baloncesto en la fase de cuartos de final como consecuencia del triunfo de la selección francesa en este partido por 65-52.

Don Juan Carlos apoyó también a la selección española con su asistencia al encuentro que disputó el 30 de agosto en Granada frente al combinado de Irán y el Rey Felipe VI asistió unos días después, el pasado día 6, al partido que enfrentó a España con Senegal.

La asistencia de don Juan Carlos al encuentro contra Irán, el primero de España en el Mundial, reafirmó el apoyo de la Familia Real a la selección de baloncesto después de que don Felipe acudiera al último partido amistoso de preparación del campeonato que el combinado español disputó en el Palacio de los Deportes de Madrid frente a Argentina.