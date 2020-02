¡Las quieren jóvenes! Hombres consideran más atractivas a mujeres hasta los 22 años

Publicidad























Según un estudio de OkCupid, popular sitio de citas online, las mujeres de más de 22 años están “condenadas”: entre más edad tengan, menos atractivas son para los hombres.

De acuerdo con un gráfico que el sitio publicó, luego de esta edad el índice de atractibilidad de una mujer va disminuyendo significativamente. En cambio, el de los hombres se mantiene estable, ya que las mujeres se ven atraídas por hombres que están alrededor de su misma edad.

Todos estos datos irán en el próximo libro de Christian Rudder, presidente y co-fundador de OkCupid. “Dataclismo: ¿Quiénes somos?” es el título de la obra de Rudder, quien afirma que las mujeres son mucho más flexibles con la edad, ya que se sienten atraídas incluso por hombres que son mucho mayores que ellas.

“Por eso es terrible que lo contrario ocurra con los hombres, aunque esto no significa claramente que todas las mujeres mayores de 22 no tengan posibilidades. Esto mide las opiniones de la gente, no lo que pueden hacer realmente“, declaró.

En el libro también se ve el rango de edad “permitida” por los hombres: más jóvenes o incluso cuatro años mayores que ellos, publicó el periódico británico Daily Mail.