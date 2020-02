Esto es lo que más se roban de los supermercados del país

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes que se realiza en Ibagué, Fenalco dio a conocer los resultados del más reciente Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas, realizado por el Centro de Investigación del Consumidor, CICO, con base en los resultados registrados durante el 2013 por los principales almacenes de cadena del país. De acuerdo con el 96% de las superficies de venta en Colombia, el robo alcanzó la cifra de 164 mil millones de pesos.

Según el informe, en 2013 se reportó un total de 58.213 casos de robo externo y 6.355 casos de robo interno. De acuerdo con Leonardo López, director Comercial de Cico, para dimensionar la magnitud de este problema, la cifra de robos al año sería el equivalente a ofrecer 5.338 viviendas de interés social o pagar durante un año 12.671 puestos de trabajo, con todas las prestaciones sociales de ley.

Este año la ropa no sólo aparece en el ranking de los 10 productos más afectados por el robo, sino que lo hace en el primer lugar, así mismo, los artículos de aseo ocupan el segundo lugar, dentro de los artículos más robados. También se encuentran en esta lista artículos digitales, y enlatados, especialmente el atún que vuelve a ganar relevancia.



Conforman también la lista los productos cárnicos, licores, gaseosas, productos de ferretería, golosinas y cuchillas de afeitar, que no aparecía en el top 10 desde hace algunos censos atrás.



En general las modalidades de robo interno más frecuentes son: ponerse ropa del almacén (24%), mercancía camuflada en el vestuario o maletines 12%, complicidad externa (9%), cajeros (mercancía que sale pero que no se registra) (8%), mercancía que no entra pero se factura (7%) y fraudes electrónicos (7%).



Para el caso del robo externo, en el 2013 se registró un 42% en la modalidad de ocultar mercancías en prendas, bolsas y carteras; 9% en sustracción de mercancías en bolsas de aluminio; 7% en uso de desactivadores; 6% en mercancías en bolsa plástica del almacén y tiquetes falsos; 5% en fraude con documentos y 5% consumo en la tienda.

