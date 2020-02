Publicidad



En esta entrevista de CEO a CEO, Lina Molina, gerente general de PUBLIMETRO, habló con el líder de una de las marcas más relevantes de tecnología a nivel mundial. El gerente general de Lenovo Colombia nos contó cómo han logrado el éxito en producción de tecnología y cómo pretenden conquistar el corazón tech de los colombianos

¿Cómo ha sido la evolución de Lenovo, desde 2005, cuando llegó a Colombia?

Esta es una compañía que nació fuera del continente asiático, de lo que era la unidad de cómputo de IBM. En 2005 arrancó esta travesía de una globalización de la compañía hacia los diferentes contenidos en el mundo. Todos los días nos hemos reinventado y creo que lo único constante de los últimos años ha sido el cambio.

Decidimos ir a diferentes puntos de la geografía, tomar partes importantes del mercado y hemos logrado crecer en los diversos segmentos. Hoy estamos dirigidos en gran volumen al segmento corporativo, donde hacemos la mitad de nuestro negocio en facturación.

¿Qué valores son los que mueven a esta compañía?

Cumplimos lo que decimos y nos debemos a lo que hacemos. Esta es una compañía que ha sido gestora de cambios. Hoy, entre el 88% y el 90% de ventas las hacemos con socios de negocio. Innovamos y somos rápidos para tomar decisiones. Somos conscientes de que en este mercado tan cambiante las decisiones rápidas son fundamentales.



Con tanta competencia… ¿Cómo han manejado esta competitividad?

El trimestre pasado de 2014 terminamos aproximadamente con el 27% de la participación de mercado. Esto es ser el número dos del mercado colombiano. Estamos muy cerca de ser líderes. Somos número uno en el mercado de consumo por primera vez en el país. Este es un mercado muy agresivo, donde las estrategias son importantes. Y somos número dos en el mercado total.

¿Qué ha hecho usted para que este resultado sea tan exitoso?

Trabajar en equipo. Tenemos un excelente grupo y nos entendemos con nuestra red de distribuidores, con el retail, los grandes clientes del sector privado y público. Hemos desempeñado un excelente partido, por ejemplo, en el negocio de tabletas. En algún momento fuimos número uno en este mercado, y eso que es muy estacional. Nosotros vendemos en Bogotá el 50%, pero el resto es fundamental lo que vendemos en los departamentos. Pero en todo esto es básico el equipo.

¿Y cuántos son?

Hoy somos cerca de 70 personas.

¿Cuál es el perfil del consumidor colombiano de sus productos?

Hay que separarlos por smartphones, PC y otros. Por ejemplo, en PC estamos hablando de gente que desde los 12 años adopta la tecnología, sin embargo la compra es desde los 16 a 35 años. Una generación que le gusta el cambio y ve la calidad y la innovación. Hemos intentando dar productos que diferencien a Lenovo frente a otras marcas. Por ejemplo, como un Yoga que gira en 360 grados o un Flex que tiene cuatro estaciones.

¿Y el colombiano?

En el país aún tenemos un mercado gigante ávido de tener tecnología, por eso es relevante lo que está haciendo el Gobierno de masificar las TIC.

Si pudiéramos hacer un ranking de los artículos más comprados por los colombianos, ¿cuál sería el top 3?

El ThinkPad, el Yoga, el Horizon, en el que la pantalla gira en 180 grados. Luego de eso algunas tabletas.

Han sido exitosos con PC, tabletas y ahora con los smartphones, ¿qué harán?

Somos una compañía que cuando se mete en un segmento, se mete a ser líder y no a hacer ensayos. Somos innovadores en esta área y somos la compañía número cuatro a nivel global en este tema. Ya estamos con operadores como Claro, donde tenemos tres teléfonos. También entraremos en retailers. El mercado lo ha aceptado bien y la venta anda bien.

Cuando vamos con una estrategia y un producto vamos con todo y bien.

Hay mucha competencia hoy y muchas posibilidades…

Sí, lo que estamos viendo hoy no se compara con lo que veremos el próximo año en el mercado de smartphones, en la composición de los jugadores.

¿Cómo hacen para cautivar a los consumidores?, ¿qué estrategia publicitaria utilizan para atraerlos?

Somos un motor con estrategias 360 grados. Hacemos ATL y BTL, pero somos claros que también trabajamos con nuestros partners y hacemos campañas con marcas.

Y qué papel desempeña el marketing digital si ustedes son tan tecnológicos…

Es una de las estrategias más fuertes. El 35% de nuestro esfuerzo en este tema va por la parte viral, social media, Tenemos gente responsable y apostamos a que el mercado objetivo nuestro se comunica así.

Muchos analistas dicen que el futuro está en la movilidad. ¿Cuándo apostarán a las phablets?

Creo que irán apareciendo más dispositivos y productos, pero que serán complementarios. No se van a reemplazar. Creo que la innovación va a ir hacia cómo las marcas tienen productos más híbridos. Nosotros le llamamos a eso una convergencia de las cuatro pantallas.



Y ustedes apostarán también a los televisores…

Tenemos, pero en mercados en el extranjero. Hoy estamos concentrados en crecer lo que tenemos y no tenemos esto en Latinoamérica bajo nuestra marca.

El servicio de posventa es importante en este negocio, ¿cómo manejan los reclamos?, ¿tienen una tasa alta?

Nosotros fallamos menos que el promedio del mercado. Nos interesa que los clientes se sientan satisfechos y que nuestros equipos sean confiables. Para eso invertimos en desarrollo e investigación. Procuramos tener una buena respuesta. Puedo decirles que fallamos 20% menos. El mercado está en este momento en un porcentaje de fallas del 5%.

En términos de RSE, ¿cómo controlan el impacto que tienen los equipos sobre el medio ambiente?

Somos conscientes del impacto de la huella de carbono y tratamos de hacer una disposición segura. Cuidamos el consumo de energía, tratamos de que las partes sean reutilizables, apostamos por usar más barcos y menos aviones para la logística.

En RSE también estamos apostando a crecer en el acceso a la tecnología de la gente. Nos toca invertir en estos temas.

Hemos hablado mucho de la empresa, ahora nos gustaría saber ¿cuál cree usted que ha sido la clave de su éxito en Lenovo?

He logrado la forma de trabajar y estar a gusto. He podido sacar los retos adelante y eso me motiva y la organización lo ve. Ha sido una jornada, un camino largo con ires y venires porque el mercado es ciclíco. Hay que adaptarse al cambio constante. Todo se lo debo a tener un equipo exitoso que se adaptó al cambio de la forma adecuada.

Currículos

Juan Carlos Uribe

Juan Carlos Uribe es CEO de Lenovo Colombia. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Externado y posteriormente obtuvo el título de especialista en Gerencia de Mercadeo Estratégico del CESA. Ha desempeñado su carrera en empresas del área tecnológica.

Lina María Molina

33 años, CEO del periódico PUBLIMETRO. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes y cursó un MBA en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Su trayectoria se enmarca en el área financiera de empresas en los sectores de construcción, finanzas y farmacéutica.

“El 4G es una oportunidad”: Jorge Palacio, CEO de Avantel

“Hay que educar más en seguros”: Alexander Montoya, CEO de AIG Seguros

“Es clave innovar en el producto”: CEO de Electrolux