¿Cómo piensa revolucionar la experiencia digital?

—Bueno, siento que en realidad nadie ha dado en el clavo todavía. Me siento como que nos falta algo. Por supuesto que es una cosa increíble poder ir de compras en línea. Pero todavía hay una belleza en ir a una tienda y hablar con un asistente de ventas y tener esa experiencia. No puedes conseguir eso a través de las compras en línea. Lo que quiero hacer con Diesel es crear esta nueva y sorprendente experiencia que tienes en las tiendas, pero en línea. Estamos haciendo un montón de pruebas, pero aún no estamos listos para subir algo.

Reclutó modelos y creativos a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los beneficios?

—Siempre lo he hecho así porque soy más una persona digital y no me gusta leer perfiles porque puedes mentir en ellos. En un instante puedes ver cómo son en Instagram.

¿Es una manera de conectar con el público objetivo de la marca?

—Cuando me uní a Diesel, creamos una cuenta de Tumblr y encontramos tanta gente creativa. Colaboramos con diseñadores, directores de video, fotógrafos, modelos y ahora estamos dando puestos de trabajo a estas personas. Antes era imposible para estas personas llegar a mí; tenían que pasar por la casa matriz de Diesel. Creo que es genial que una marca esté hablando directamente con personas o futuros colegas. Hace que todo sea mucho más honesto. Y es tan hermosa la conexión humana a través de los medios digitales para las generaciones más jóvenes.

¿Qué quiere decir con que la moda no es “honesta”?

—Las personas de la moda son criaturas diferentes, y yo soy un poco una criatura de la moda. La moda solo mira cómo te ves: flaco, grande y pelo. Estoy interesado en eso, pero también estoy interesado en el lado humano.

¿Por qué es la moda tan reacia a reflejar la diversidad del “mundo real”?

—A nadie le gusta el cambio, especialmente las grandes empresas. Básicamente estoy en constante lucha con la mentalidad de la gente y soy todo lo contrario. Fomento ideas nuevas: diferentes colores y formas. No puedo creer que aún estemos hablando de chicas delgadas en los desfiles de moda o en tener una persona negra. Es una locura.

¿Por qué intenta la industria de la moda perpetuar estos ideales imposibles?

—Todos deberíamos estar celebrando diferentes tipos de cuerpo, edades y colores. Es la forma en que vivimos y siento que las anticuadas casas de moda se basan en el miedo y la belleza imposible. Estas modelos superflacas y superelevadas son algo que la gente no puede tocar. Hace que la gente quiera esta belleza imposible. Es una táctica del miedo. Esa táctica es vieja. Siento que deberíamos ser mucho más positivos e inclusivos y entender de que hay diferentes tipos de personas en todo el mundo.

Las personas se mostraron escépticas acerca de usted como estilista de moda porque trabajaba con Gaga. ¿Pensó alguna vez en separarse?

—No. Confiaba en mis instintos y amé a Gaga. No me importaba lo que la gente pensaba. Pero cuando empecé a trabajar con ella, me dieron un montón de mierda, porque era como ‘¿por qué estás trabajando con un músico?’. Y ahora ves Rihanna, Beyoncé, Katy Perry, todo el mundo viste la moda y colabora con la alta costura. Acabo de diseñar un traje para Beyoncé con Diesel para su gira. Ella está con este traje de mezclilla con una gorra de cuero, y cuando ves a tu diseño transformarse por una bailarina superhumana, es una fuente de inspiración para los clientes y Diesel. Te das cuenta cómo estos artistas y músicos pueden transformar algo en un mundo diferente.

Ahora está trabajando con la rapera Brooke Candy. ¿Puede ser tan grande como Gaga?

—A Brooke le encanta bailar. Para mí, ella es la respuesta para la nueva generación: ella está creando música tan increíble y les va a volar la mente a todos. Estamos ya armando ideas para videos musicales. Si Gaga fue la reina de Twitter, Brooke podría ser la reina de Instagram o Tumblr.

¿Y qué pasa con usted poniendo a Gaga y Candy en tanto cuero? ¿Tiene un lado pervertido?

—Todo el mundo piensa que soy un loco pervertido, pero la verdad es que me encanta el cuero porque es muy sexy en el cuerpo.

Lea también

FOTOS: 20 looks inspirados en la Semana de la Moda de Nueva York

FOTOS: Las celebridades en la Semana de la Moda de Nueva York

MÁS DE VIDA CON ESTILO ACÁ