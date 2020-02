El nuevo disco de U2 creó polémica en redes sociales

Publicidad



















Ya baje y ya escuche el nuevo cd de U2, y me parece que es lo mismo de siempre. U2 lleva 10 o más años sin sorprenderme. #SongsOfInnocence — Patottas (@Patottas) septiembre 10, 2014

Ya escuchado #SongsOfInnocence: me resultó muy íntimo y bastante “ambient”. Me gustó. Tampoco me pareció una maravilla. Pero apruebo (?). — Ana (@romulana) septiembre 10, 2014

Sabes que la industria de vender discos se acabó, cuando U2 regala su disco. — Luis Carbajo Kalkach (@carbajo) septiembre 10, 2014

Por qué querría un disco de U2, si hay discos mucho más interesantes ya disponibles? el de Jhené Aiko, como ejemplo. Muy recomendable! — Judah (@Lord_Asteroid) septiembre 10, 2014

Hay que saber cuándo detenerse. Esto es para vos #bono, que debiste parar en los 90. #U2SongsOfInnocence — Vanesa Escoda (@VanesaEscoda) septiembre 10, 2014

Excelente lo nuevo de #U2SongsOfInnocence despues de tantas noticias tristes yeahh — paco castillo (@castillomaldito) septiembre 10, 2014

Ayer mi insomnio no tenía musa, hoy tiene placer auditivo. #U2SongsOfInnocence pic.twitter.com/y7uFRS1gaU — COEXIST (@chexito1) septiembre 10, 2014

El día de ayer, U2 lanzó su nuevo disco llamado Songs of Innocence, durante la presentación del nuevo iPhone, evento en el que además se anunció que la décimo tercera producción del grupo irlandés estaría gratis para los usuarios de iTunes.

Tras la conferencia, el disco se hizo público de forma gratuita en 119 países. Simplemente fue el lanzamiento más grande de todos los tiempos para un álbum. Songs of Innocence incluye once nuevas canciones y un libreto virtual con notas sobre el disco, escritas por Bono.

El disco permanecerá gratuito en los servicios en línea hasta el 13 de octubre, cuando se realice su lanzamiento formal en digital y físico.

Según The New York Times, el nombre del disco es una referencia al poeta y pintor William Black, en alusión al espíritu autobiográfico de las letras. Bono las describe en sus apuntes como “primeros viajes”; por ejemplo, Iris (Hold Me Close) fue nombrada en honor a su madre, y Cedarwood Road es la calle en la que el cantante se crió.

El primer sencillo, “The Miracle (of Joey Ramone)” fue producido por Danger Mouse, Paul Epworth y Ryan Tedder, y en esta canción Bono nos recuerda como fue su despertar musical al escuchar a los Ramones.”Everything I’ve ever lost now has been returned. The most beautiful sound I ever heard…We were pilgrims on our way.” (Todo lo que he perdido ahora ha regresado,” Bono canta. “El sonido más hermoso que he oído … Éramos peregrinos en el camino.”)

Pero junto con su nueva producción, también llegó la polémica que ha distinguido a los útimas produccciones de la agrupación. Algunos fans consideraron que regalar el disco lo abarataba, mientras que otros agradecieron el regalo.