Con los cables cruzados

Asumo que estos cables pelados son responsabilidad de la Empresa de Energía de Bogotá, y digo asumo porque acá las cosas no tienen doliente. Las malas, quiero decir, porque a las buenas siempre les salen mil padres: “nuestro Nairo, nuestra Mariana, nuestras esmeraldas, nuestro café”.



Pues estos son nuestros cables pelados y cuelgan sobre un andén de Bogotá como si fueran los jardines de Babilonia. La foto la tomé hace quince días y esta mañana pasé a revisar y ahí seguían. Es que la EEB tiene asuntos más importantes que tratar, y no estoy siendo irónico. El nombre de la entidad ha sonado mucho en las noticias durante las últimas semanas. Para empezar, Ecopetrol venderá las acciones que tiene en la empresa (cerca del 7%), lo que le significará un ingreso de un billón de pesos; lo malo es que la decisión hizo que la acción de la Empresa de Energía bajara. Luego está que la compañía acaba de adquirir una parte de una firma transportadora de gas y que parece que piensa hacer lo mismo con Isagén. Por último, y no es poca cosa, modificó hace poco a los miembros de su junta directiva.



Como ven, no son días tranquilos para la EEB, lo que hace que unos cables sueltos no sean prioridad. Eso, insisto, asumiendo que sean su responsabilidad, que no sería nada raro que fueran de otro ente que ni idea.



Con esto de internet y las redes sociales se ha vuelto maña hacer una denuncia y que el responsable haga caso de ella solo si se convierte en escándalo, en este país la justicia es mediática. Mi columna pasada fue sobre una factura de la ETB que llegaba a mi casa sin yo tener cuenta con ellos, y funcionó, porque el mismo día de publicada se comunicaron conmigo vía Twitter para solucionarme el problema. Espero que esta vez ocurra lo mismo porque el riesgo parece inminente y una cinta a medio poner que dice ‘Peligro’ es la única alerta a la vista. Si sigue ahí es porque, asumo, nadie en el sector se ha quedado sin electricidad, mezclado con indolencia ciudadana y falta de monitoreo.



Me habría gustado hacer la tarea completa y constatar si el problema es solo de paisaje, o si a los transeúntes nos acecha un riesgo real. Ignoro si un cable suelto de estos pueda matar a alguien de una descarga eléctrica, no fui capaz de meterle la mano.



