Publicidad



Madrid, 9 sep (EFE).- Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero mexicano del Real Madrid, aseguró que Cristiano Ronaldo “es el mejor jugador del mundo” por delante de Lionel Messi, y se mostró consciente de lo que le espera, admitiendo que sabe que le “van a querer enfrentar a Benzema”.

“Se que me van a intentar enfrentar a Benzema, ya me pasó cuando llegué al Manchester. Es normal que se compita por un puesto. Yo estoy encantado de estar con Karim. Ya tuve en Manchester la competencia de Berbatov, Rooney o Van Persie y se aprende de los mejores del mundo. La competencia está ahí y la hay buena o mala”, aseguró en una entrevista en el plató de ‘El Chiringuito’ de Neox.

Lejos de entrar en ese enfrentamiento que espera, el delantero mexicano elogío al francés Karim Benzema. “Es un jugador que tiene gol pero que además da muchas asistencias. Es un futbolista muy completo”.

También trató Chicharito la polémica de la portería madridista, sorprendido por el nivel de crítica que recibe Iker Casillas, al que señalo como icono del madridismo fuera de España.

“Esas críticas han llegado fuera y aunque no me sorprenden las críticas a Iker, porque son normales en este mundo del fútbol, sí creo que es un gran profesional que no lo merece. Él y Keylor son extraordinarios porteros y ahora la decisión de quien juega la tiene Ancelotti”, observó Chicharito.

Agradeció el mexicano el trato del técnico italiano desde que le dio la bienvenida y la acogida de sus compañeros. “Más que a quitar el puesto a nadie vengo a representar al Real Madrid, a partirme el alma juegue un minuto o noventa”.

“El primer día que llegué a la ciudad deportiva conocí a Cristiano Ronaldo y a los compañeros que no fueron con selecciones. Todos me han recibido de una forma increíble, también el cuerpo médico, los fisios y los trabajadores del club”, dijo.

No dudó Chicharito en asegurar que “Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo” y que “luego está Messi”. Desveló que su ídolo es el brasileño Ronaldo Nazario y se mostró deseoso de conocerlo en su etapa en el Real Madrid. “Nunca tuve la fortuna de verlo pero mi ídolo es Ronaldo, el fenómeno”.

En una parte de la entrevista, Javier recordó sus duros inicios y un momento en el que estuvo a punto de dejar el fútbol antes de despuntar en Chivas. “Tenía entre 20 y 21 años y le decía a mi mama que no entendía como no me iba a concentrar y me bajaban a una sección inferior. Yo era más viejo a compañeros de 18 años que eran titulares y yo con mi edad nunca había iniciado un partido”.

“Siempre entraba desde el banquillo y para mi fue un momento muy complicado. Decía a mis padres que hemos invertido muchísimo y no se daban los frutos, que lamentablemente no era mi camino, pero ellos han sido los que hicieron que nunca me viniera abajo. Mi abuela, doña Lucha, tiene una frase, los tiempos de dios son perfectos. En la vida hay que tratar de obrar bien y te irá bien”, explicó.

Varias veces repitió Chicharito que ha llegado “al mejor club del mundo”, donde “no hay excusa al rendimiento y hay que trabajar a cien”. Por eso, pese a que comienza alejado de la titularidad, aseguró que “nadie entrena para ser suplente” y que intenta “ver el vaso siempre medio lleno”, quedándose con “lo positivo y la oportunidad de estar en el mejor equipo para partirse el alma”.

Mostró su ilusión por ser jugador de fútbol, admitiendo que para él “el fútbol no es un trabajo, es una ilusión”, y que es “más importante la cabeza que las piernas”.

“Soy un jugador de fútbol y se que juegan once de titulares, el que está fuera siempre está esperando su oportunidad y ningún jugador va a decir que entrena para esperar en la banda. No soy conformista, quiero crecer pero se que conlleva mucho trabajo y competencia”, afirmó.

Chicharito ahora desea de que sus primeros minutos lleguen en el derbi madrileño del sábado ante el Atlético de Madrid, en el que sueña con repetir su racha de goles en sus debuts como hizo en Chivas y Manchester United.