¿Acomplejados? Este movimiento busca la aceptación de hombres con genitales pequeños

Ant Smith es un hombre que tiene su miembro pequeño y que ha decidido emprender una campaña de autoaceptación viajando por todo el Reino Unido. Lo hace recitando un poema, esto, con el fin de que hombres con su misma condición no se sientan mal.

El día que Ant evidenció que su miembro era pequeño fue cuando estaba jugando con su mejor amigo y este sin querer le pegó allí y de inmediato replicó: “No tienes mucho allá abajo”.

Sin embargo, el hombre relata que a los 47 se sintió libre para poder hablar del tamaño de su pene. De repente, uno de sus mejores amigos le confesó que él también tenía el mismo problema. En ese instante Ant le preguntó: ¿Cuánto mide? Su amigo le dijo que 15 centímetros. “En ese momento pensé: ¡Dios, qué ridículo es que un hombre que casi rebasa el promedio se preocupe por su tamaño! En ese momento me di cuenta de que era una dismorfobia muy grave para los hombres”, afirmó.

El poema que Ant lee por todo el Reino Unido se titula “Mi pequeño pene” y la idea de este hombre es que más personas sepan que su pene mide 10 cm y que no le importa. Además asegura que los hombres con tamaño de 12 y 15 cm también van a dejar de preocuparse por su virilidad y sobre todo, por el tamaño.

Acá le dejamos una parte del poema:

Sometimes it is inverted (A veces se invierte) Even when it isn’t cold (Hasta cuando no hace frío) Like a little turtle (Como una pequeña tortuga) Inside of me it goes (Se esconde dentro de mí) Girls they like to tell me (A las chicas les gusta decir) It’ such a cute surprise (Que es una linda sorpresa) Until I have to tell them (Hasta que les confieso) I left the condom stuck inside (Que dejé el condón adentro)

I’m hung like Mickey Mouse (Mi pene cuelga igual que el de Mickey Mouse) I’m glad now to admit (Me alegra admitirlo) For the greater pain exists (Puesto que existe un dolor más grande) In propagating myths (Cuando se propagan mitos) According to the internet (Según internet) Real men have massive dicks (Los hombres de verdad tienen penes gigantescos)

So if you’re sat with five or six, then (Si te mide 12 o 15 centímetros) Feel the relief (Siéntete aliviado) You no longer have to hide it (Ya no tienes que ocultarlo) In shame and misery (Ni sentirte avergonzado)

I’m hung like Mickey Mouse (Mi pene cuelga igual que el de Mickey Mouse) I’m glad now to admit (Me alegra admitirlo) For the greater pain exists (Puesto que existe un dolor más grande) In propagating myths (Cuando se propagan mitos) According to the internet (Según internet) Real men have massive dicks (Los hombres de verdad tienen penes gigantescos)

So if you’re sat with five or six, then (Si te mide 12 o 15 centímetros) Feel the relief (Siéntete aliviado) You no longer have to hide it (Ya no tienes que ocultarlo) In shame and misery (Ni sentirte avergonzado)