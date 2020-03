Toronto acoge a su hijo pródigo, David Cronenberg, y el último filme de Coixet

Toronto (Canadá), 9 sep (EFE).- La 39 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) llega hoy a su ecuador con la proyección de la última película del director canadiense David Cronenberg, “Maps To The Stars”, y el estreno mundial de la última película de la española Isabel Coixet.

El filme de Coixet, “Learning to Drive”, una producción estadounidense protagonizado por Patricia Clarkson y Ben Kingsley, sitúa al actor británico como un profesor de autoescuela de origen indio que da clases de conducción a una editora de libros (Clarkson) que ha sido abandonada recientemente por su marido.

La película, que gira en torno a los problemas de comunicación en el mundo actual, temática familiar para Coixet, también supone la reunión de la realizadora barcelonesa con Kingsley y Clarkson, dos actores a los dirigió en su film “Elegy” (2008).

Tras cinco días dominados por un torrente de estrenos mundiales, grandes producciones, fiestas con los nombres más cotizados de Hollywood e innumerables desfiles por las alfombras rojas de Toronto, TIFF empieza lentamente a rebajar su ritmo.

TIFF ha elegido el ecuador del festival, considerado entre los tres más importantes del mundo, para el estreno en Norteamérica de la última producción de uno de los directores canadienses más aclamados de la actualidad, David Cronenberg (“The Fly”, 1986, o “History of Violence”, 2005).

En su último largometraje, Cronenberg convocó un elenco capitaneado por Julianne Moore al que se suman Mia Wasikowska, Olivia Williams, Sarah Gadon, John Cusack y Robert Pattinson, para satirizar el mundo del celuloide a través de una antigua estrella que quiere mantener su estatus.

Moore da vida a Havana Segrand, una actriz en decadencia que quiere recuperar su pasado esplendor con una nueva adaptación de un clásico filme que protagonizó su madre.

Con esta básica premisa, Cronenberg fija su penetrante mirada en el mundo de Hollywood para destruir los aspectos más superficiales y revelar la más cruda realidad del negocio del cine.

La interpretación de Moore en “Maps to the Stars” (que le valió el premio a la mejor actriz en el pasado Festival de Cannes) al igual que la que realiza en su segunda película en el TIFF, “Still Alice”, confirma que la actriz estadounidense se encuentra en un momento de gracia a sus 53 años.

Hoy, Wash Westmoreland, director de “Still Alice”, un drama sobre los devastadores efectos del Alzheimer en una brillante mujer, declaró a Efe que “desde el primer día de rodaje, Julianne llegó tan bien preparada, con tal nivel de excelencia en su actuación que inspiró a todos, desde los otros actores al camarógrafo”.

“La profundidad y complejidad que Julianne dio a Alice fue increíble”, añadió Westmoreland.

Durante una rueda de prensa previa a la proyección hoy de “Maps to the Stars”, Cronenberg dejó claro que en su opinión los males que aquejan a Hollywood no son distintos de los que sufren otros mundos igualmente estresantes.

“Podría haber sido una historia sobre Silicon Valley o Wall Street o cualquier otro negocio intensivo que fomenta la desesperación, la ambición, la fantasía y la decepción”, declaró Cronenberg rodeado de los principales actores de su película.

El director canadiense también reveló que tiene una total “aversión” a los fantasmas.

“Tengo una verdadera aversión a los fantasmas porque no creo en ellos. Creo que los fantasmas son un concepto religioso porque significan que crees en la vida después de la muerte. Y yo no lo creo”, explicó Cronenberg que en “Maps to the Stars” utiliza fantasmas para representar el pasado de la protagonista.

También hoy, en TIFF se proyectan otras tres películas destacadas: “Haemoo”, el primer filme del director surcoreano Shim Sung-bo; “The Imitation Game”, de Morten Tyldum con Benedict Cumberbatch y Keira Knightley; y “Good Kill” de Andrew Niccol con Ethan Hawke y January Jones.