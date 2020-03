Para los españoles Lillo es un mártir y vivió un “vía crucis” en Colombia

Hace una semana se tomó la decisión por parte de los directivos de Millonarios de terminar el contrato con Juan Manuel Lillo, en el país natal del DT han tomado el caso como algo ilógico y han hecho un recorrido por los casi 9 meses que duró el contrato.

En un principio destacan que Lilo es conocido en el mundo del fútbol por su firmeza y convencimiento a la hora de plantear los partidos y califican la experiencia de Lillo en Colombia como algo “esperpéntico”. Después de empezar con este fuerte calificativo hablan de la situación de Millonarios, haciendo énfasis en que las condiciones de trabajo, de entrenamientos y de recursos son muy inferiores, casi lastimeros pero algo con lo que los equipos de esta parte del mundo viven día a día.

En otro aparte se habla de la mala situación de la dirigencia, cinco presidentes distintos en menos de un año, la publicación en los medios de los sueldos de Lillo, Portolés y sus ayudantes españoles. Esto es cierto, fue la situación entre los españoles y los directivos lo que generó la crisis de resultados que en el semestre anterior no se había vivido.

Después de esto, se destaca algo que no tiene que ver con lo deportivo ni con lo institucional. El conflicto que se presenta entre las hinchadas y la muerte de un hincha de Millonarios en Perú por un problema personal, se califica como “Emboscadas y sicarios” relacionados directamente con el equipo, algo que no es exclusivo de Millonarios y que no solo es problema del fútbol colombiano.

Por último en el articulo que se publicó en el diario español se destaca la buena campaña del primer semestre del año, el aprecio y el reconocimiento que se le dio a Lillo por su filosofía de juego, algo que fue cierto y aún se reconoce en el técnico español, y dicen que Lillo fue considerado para dirigir la Selección Colombia en caso de la salida de José Néstor Pékerman, algo que no se tocó por los dirigentes de la Federación y que es más una opinión que una realidad.

En sí, el artículo destaca lo bueno de Juan Manuel Lillo en Colombia y exagera lo malo, tal como si la avanzada española que llegó a Millonarios haya vivido en condiciones de mártires. Desde España se ve así, pero en nuestro fútbol es la realidad de casi todo los equipos, técnicos, jugadores y aficionados al fútbol.

El diario El País publica un punto de vista de la situación, pero sin resultados deportivos, en cualquier país del mundo, los técnicos salen de las instituciones sin importar los atenuantes.

Datos del español en Millonarios



– Lillo dirigió 42 partidos en Millonarios entre Liga Postobón, Copa Postobón y Copa Sudamericana. Obtuvo 15 victorias, 16 victorias y 11 empates.

– En el presente semestre Lillo sumaba 10 partidos sin ganar antes de ser despedido (6 derrotas y 4 empates).

– Lillo solo había dirigido en Dorados de Sinaloa (México), por fuera de España. Su expreiencia en el país ‘Manito’ tampoco terminó bien.

