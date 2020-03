Publicidad











































Ucrania y rebeldes pro-rusos han participado de un intercambio de prisioneros después de su acuerdo de alto el fuego. Paul D’Anieri, rector de la Universidad de California-Riverside y experto en Ucrania, toma en consideración los últimos desarrollos de la zona de crisis.



¿Por qué intercambian presos Ucrania y los activistas pro-rusos?

– Intercambian presos por dos razones. Una de ellas es que quieren tener a sus propios prisioneros de vuelta …y quieren aumentar las posibilidades de que sus soldados, si son capturados por el lado opuesto, recibirán un trato humano–. La segunda razón es que el cuidado de los prisioneros de guerra consume recursos y dinero, y preferirían no tener esa responsabilidad.



¿Significa que la guerra en Ucrania está cerca del final?

– Esto no quiere decir que el fin de la guerra esté cerca. El escenario más esperanzador en estos momentos es que el alto el fuego se mantenga, pero parece ser bastante inestable y hay razones para que, tanto Ucrania o Rusia, rompan el alto el fuego. Incluso si el alto el fuego se mantiene, no resolverá el conflicto. El hecho de que una gran parte del territorio de Ucrania está en manos de las fuerzas pro-rusas significará que el conflicto podría estallar en cualquier momento en el futuro. Crimea estaba fuera de las fronteras de Rusia durante 60 años, y sin embargo, Rusia lo sigue reclamando. Reclamaciones de Ucrania al territorio tomado pueden durar el mismo tiempo.



¿Cómo se desarrollará la situación en Ucrania en un futuro próximo?

– La situación sigue siendo fluido y altamente impredecible. Si el objetivo de Rusia era sólo de tomar la región de Donetsk, entonces pueden estar conformes con el estado actual de las cosas, pero si se trata de establecer un corredor terrestre con Crimea, tendrán que renovar la acción militar. Ucrania se verá tentado a rearmarse y reorganizarse con el fin de retomar el territorio que ha perdido. Una renovación de las hostilidades puede evitarse sólo si ambas partes deciden que ellos pueden aceptar la actual división del territorio más de lo que puedan aceptar los riesgos de reiniciar el combate.