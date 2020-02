Publicidad































Apple presentó este martes su nuevo reloj inteligente y lo comparamos con su principales competidores en el mercado.

Apple Watch es el nombre del dispositivo de la marca de la manzana que estará disponible a partir del próximo año. Tim Cook, CEO de Apple, señaló que para un buen funcionamiento del reloj, es mejor utilizarlo con un iPhone.

Estas son las especificaciones del Apple Watch, Moto 360, LG G Watch R, Samsung Gear S y Sony SmartWatch 3.

Apple Watch

* Pantalla: Fabricada en zafiro con caja de 38 o 42 mm

* Procesador: S1 y motor táptico

* Sistema operativo: Basado en iOS 8, compatible con iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

* Memoria: No anunciada.

* Batería: No anunciada.

* Conectividad: Wi-Fi, NFC y Bluetooth 4.0

* Resistencia al agua. No anunciada.

* Peso: No anunciado.

* Modelos: Apple Watch, Apple Watch Sport y Apple Watch Edition con oro de 18 kilates

* Precio: 349 dólares.

* Disponibilidad: 2015.

Moto 360

* Pantalla: Redonda OLED de 1.6 pulgadas de diámetro con resolución de 320*290 pixeles

* Procesador: Texas Instruments OMAP 3

* Sistema operativo: Android Wear compatible con Android 4.3 o superior

* Memoria: 4GB de memoria interna y 512MB de memoria RAM

* Batería: 320 mAh que se puede recargar de forma inalámbrica

* Conectividad: Bluetooth 4.0, NFC, micro USB

* Resistencia al agua. Si

* Peso: 49 gramos

* Colores: Caja de acero inoxidable con correa gris o negra.

* Disponibilidad: 5 de septiembre en los Estados Unidos

* Precio: 250 dólares

LG G Watch R

* Pantalla: Redonda OLED de 1.3 pulgadas con resolución de 320*320 pixeles

* Procesador: Snapdragon 400 corriendo a 1.2 GHz

* Memoria: 4GB de memoria interna y 512MB de memoria RAM

* Sistema operativo: Android Wear compatible con Android 4.3 o superior

* Batería: 410 mAh

* Resistencia al agua. Si

* Colores: Negro

* Disponibilidad: Último trimestre de 2014.

* Precio: No disponible.

Samsung Gear S

* Pantalla: Cuadrada Super AMOLED de 2 pulgadas con resolución de 360*480 pixeles

* Procesador: Doble núcleo corriendo a 1GHz

* Memoria: 4GB de memoria interna y 512MB de memoria RAM

* Sistema operativo: Snapdragon 400 corriendo a 1.2 GHz

* Batería: 300 mAh

* Resistencia al agua. Si

* Peso: 67 gramos (Color negro con azul), 84 gramos (Color blanco)

* Disponibilidad: Último trimestre de 2014.

* Precio: No disponible.

Sony SmartWatch 3

* Pantalla: Cuadrada LCD de 1.6 pulgadas con resolución de 320*320

* Procesador: Cuatro núcleos corriendo a 1.2 GHz

* Memoria: 4GB de memoria interna y 512MB de memoria RAM

* Sistema operativo: Android Wear compatible con Android 4.3 o superior

* Conectividad: Bluetooth 4.0, NFC y micro USB

* Batería: 420 mAh

* Resistencia al agua. Si

* Peso: 45 gramos

* Colores: Amarillo y negro

* Disponible: Úlimo trimestre de 2014

* Precio: No disponible.

Lea también

INFOGRAFÍA: iPhone 6 Plus frente a su competencia

Apple presenta el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus