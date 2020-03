La mujer mejor pagada de Estados Unidos es transgénero

Publicidad























En 2014, aún son pocas las mujeres que aparecen en las listas de las personas más poderosas del mundo. En un recuento reciente de los 200 CEO mejor pagados de Estados Unidos, realizado por el diario New York Times, solamente aparecieron 11 mujeres y, en promedio, su pago fue 1.6 millones de dólares más bajo que el de los hombres.

Entre estas mujeres se encuentra la CEO de Yahoo, Marissa Mayer, quien ocupa la posición 34 en la lista, ganando 25 millones de dólares al año. También está presente Meg Whitman, de la compañía Hewlett-Packard, quien llega a la posición 95 al ganar 17 millones de dólares al año.

Superando a todas ellas, en la posición número diez, se encuentra Martine Rothblatt, la CEO de United Therapeutics y fundadora de Sirius Radio, quien gana 38 millones de dólares anuales. La única diferencia que tiene con las demás es que Rothblatt nació siendo hombre.

Rothblatt brindó una extensa entrevista a la revista New York Magazine, donde relata las experiencias después de su cambio de sexo, la relación de 33 años con su esposa Bina Aspen (con quien contrajo matrimonio cuando aún era hombre) y brinda detalles de su vida personal: “Es como ganar la lotería. No puedo decir que lo que he conseguido es equivalente a lo que una mujer ha logrado. En la primera mitad de mi vida, yo era varón”.