Victoria Wild es una modelo letona que ha gastado una fortuna en rinoplastia, implantes de labios, bótox y tres operaciones de busto para parecer una “muñeca sexual”.

Tiene 30 años y también planes de ponerse glúteos y seguir aumentando el tamaño de sus enormes pechos. Acomplejada desde adolescente, se sentía muy mal e inferior. Pero todo cambió cuando descubrió la cirugía plástica a los 25 años. Se pagó su primera intervención con su trabajo de modelo y desde ahí no ha parado, informa The Daily Star.

Por ahora, todo se lo financia su pareja, un empresario millonario. Ella vive en Cannes y solo dice “¿Quién no querría ser tratada como una muñeca? Adoro cómo la gente me ve en la calle”, afirma. “Ahora me veo como he soñado, siempre adoré cómo se veían las muñecas y vivo mi sueño”, afirmó.

A los 25 conoció a su novio, quien la impulsó a ser lo que es hoy. Victoria dice que él se siente orgulloso de ella y que ahora se siente feliz por cómo se ve. Pueden seguirla en su cuenta de Twitter.

