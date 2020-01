Dame tu fijo

Publicidad







































Por: Andrés Ospina. Escritor y realizador de radio/ @elblogotazo

Y entonces mi paz fue violentada por una alerta de la ETB con el objeto de ‘recordarme’ –en horario dominical y nocturno– que la “fecha límite de pago está programada para el 8”, como decían las secretarias hace años, “de los corrientes”.

Si bien maldije por igual a la telefónica y la locutora-chepito que consintió prestarse para tan inoportuno pregrabado, fueron dos segundos más y la ira se tornó en inspiración. Contemplé los 10 teléfonos que –conectados a una misma línea– aún operan con eficiencia en mi domicilio… un apartamento de 68 metros cuadrados.

El Intelsa amarillo de teclado y el gris de discado. Una réplica de algún modelo distribuido por la Bogotá Telephone Company en el siglo XIX. Un Ericsson negro de pared. Otro de mesa. Dos ‘Ericofones’. Un ITT verde oliva… más escandaloso en sus repiques que los campanarios de la Catedral Primada, San Francisco, La Tercera y La Veracruz al unísono, obsequio del célebre documentalista Juan Camilo Ramírez por mi natalicio.

Los de cable son para cortes eléctricos. Los inalámbricos, para lavar platos o aspirar mientras hablo. Los tengo en par, por si uno se descarga. Muy cerca reposa la correspondiente colección de directorios bogotanos del 46 hasta 2014. Si me buscan vía celular, invariablemente les digo: “¡llámame al fijo!”.

Entre las cosas tristes de esta posmodernidad –tan afín a ingratitudes– está el desdén mayoritario por tal tipo de telefonía, a medida que los tiempos van diezmando el ejército de quienes antaño la empleaban con franciscana devoción.

Cada vez son más los ciudadanos para los que la tenencia o carencia de un dispositivo de tal naturaleza en su domicilio, despacho, lugar de recreo o balneario de confianza es cosa irrelevante, por más “planes fijos, nacionales e ilimitados” que ofrezcan. Las nuevas unidades de vivienda multifamiliar obvian su instalación y muchos andan entregándolas de vuelta, sin asomo de culpa o nostalgia. ¡Y pensar que otrora se mataban por una, y que las vendían costosas!

¡Lo lamento! Porque fui de los que aprendieron a marcar en teléfono de disco. Porque mi memoria alberga imágenes de cuando en 1980 a los números de seis dígitos se les antepuso un 2… que luego fue 6; luego 7; y que ya abarca todas las unidades decimales. Y porque prefiero la conversación fluida, cálida y despojada de cortes de señal o cuentas inhumanas, antes que la incómoda, atropellada y costosa teleconferencia por el conducto alienante de las ‘soluciones móviles’.

¡Véanlo ustedes! Los identificadores de llamadas cerraron una era inolvidable de ‘pegas’ impunes y de timbrazos anónimos para colgarle a aquella jovencita objeto de nuestros callados anhelos. O para dialogar por horas con algún buen interlocutor, por más que padres de familia se empecinaran en la mentira aquella de que tras 15 minutos a ambos abonados les cobraban. Cosas que ningún ‘smartphone’ compensa

¡Y sí! Desde que fueron inventados los ‘manos-libres’ he podido trasegar las calles impune, hablando solo, sin que me tilden de orate. Pero aun así, prefiero los días en que nuestra voz viajaba por cables subterráneos o torres, desde una espiral que se desenredaba al infinito. Así las cosas me despido… con un muy oportuno “cuelga tú”.

*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.