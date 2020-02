Apps móviles que le ayudarán a sobrevivir en Bogotá

Publicidad































Con ocho millones de habitantes y cerca de 1.800 kilómetros cuadrados de extensión, Bogotá no solo es la capital, sino la ciudad más grande de Colombia.

Vivir en esta con todo lo que ello representa no es para nada fácil y, teniendo en cuenta que ahora hay aplicaciones de smartphones para todo, PUBLIMETRO se dio a la tarea de encontrar esas herramientas tecnológicas que le pueden ayudar a hacerse la vida más sencilla en la capital.

Revíselas y nos cuenta qué tal le parecen. Recibimos sugerencias si se le ocurre alguna que no esté en el listado.

Para ubicarse

Primero lo primero. Hay miles de bogotanos que no conocen bien la ciudad. Eso no está mal, claro; después de todo, ya lo dijimos, son casi 1.800 kilómetros cuadrados de extensión… Por eso es bueno que se pueda ubicar con facilidad. Para eso, la mejor opción siempre es Google Maps, que ya cuenta con el Google Street View y cada vez tiene más detalle de la ciudad. Sin embargo, también es buena opción (incluso las puede complementar) la aplicación Bogotá APP, que le permite saber las últimas noticias relacionadas con la capital, encontrar su posición y ubicarlo, saber el estado del tiempo, encontrar puntos de interés como hospitales, Policía, cajeros, restaurantes, cafés, bares, supermercados, farmacias y parqueaderos, así como orientarlo en el mapa de TransMilenio.

Movilidad

Una vez ubicado es hora de moverse. Para hacerlo en el menor tiempo posible (en vehículo particular), las opciones son Waze y Garmin. Ambas usan el sistema GPS del teléfono para hallar la ruta más rápida, la velocidad promedio de las vías por las que se desplaza y con la ayuda de los demás usuarios, le permite saber dónde hay trancones, accidentes, puestos de la Policía y todo aquello que interfiere en la vía. Además, le va sugiriendo rutas alternas en tiempo real. Lo único que tiene que hacer es indicar el punto de partida y el punto de llegada y las aplicaciones se encargarán de indicarle qué ruta tomar.

Transporte

Si no tiene carro o simplemente prefiere el transporte público hay dos aplicaciones que le pueden ayudar mucho y que además puede complementar si es necesario. La primera es Moovit, que le permite planificar sus viajes en el Sistema Integrado de Transporte Público y TransMilenio a través del sistema GPS, indicándole la ruta más rápida en tiempo real, diciéndole con detalle cuánto tiempo se debe desplazar, los trasbordos que necesita y hasta la distancia que debe caminar una vez abandone el bus. La segunda es ‘TransmiSITP’, que también le permite planificar su viaje en ambos sistemas de transporte. Aunque esta no le indica información en tiempo real, es más fácil encontrar información detallada de las rutas y se las muestra, parada por parada, en el mapa de la ciudad. Incluso, ahora le permite saber cuánto saldo le queda en su tarjeta ‘Tu Llave’.

Taxi

Otra opción para moverse es el taxi y, por supuesto, también hay aplicaciones para conseguir uno en Bogotá. Tappsi, Easy Taxi y Smart Taxi son las más populares entre los capitalinos. Todas usan el mismo sistema: Con el GPS activado se solicita el taxi; la aplicación manda la solicitud a los taxistas más cercanos y el que decida aceptarlo lo recoge. Ahora todas cuentan con la opción de pagar con tarjeta de crédito.

En Bici

Ride the city es una de las pocas aplicaciones para los amantes de andar en bicicleta en la ciudad. Cuenta con la información de los más de 300 kilómetros de ciclorruta que tiene Bogotá y una excelente guía para andar por ellas. Una vez ejecuta la aplicación calcula las vías más rápidas y más seguras para andar en bici y muestra las partes de la ruta en las que hay y no hay vía especial para los caballos de acero. Además, tiene un listado de sitios de venta y reparación de bicicletas que puede ubicar a través del GPS.

Lugares de interés

Si ya se ubicó y sabe cómo moverse, pero aún no sabe a dónde ir, también tiene dos opciones. La primera es la ‘clásica’ Foursquare, que desde su más reciente actualización cuenta con mucha más información sobre la amplia oferta cultural, gastronómica y rumbera de la ciudad, así como comentarios y calificaciones de otros usuarios sobre los sitios de interés. La otra opción es Gurú que, básicamente, es como tener las páginas amarillas en su móvil con la ventaja de que ofrecen información por búsquedas o según la localización del usuario.

Domicilios

Si, a pesar de todo, prefiere quedarse en casa para evitar el caos de la ciudad, puede acudir a los domicilios para así, al menos, no morir de hambre. Hellofood, Domicilos Ya y Pedidos Ya, apps que usan el localizador GPS e ingresan su dirección para encontrar restaurantes con domicilios en su área. Las aplicaciones le permiten seleccionar un restaurante, elegir qué desea comer del menú y realizar el pedido on-line, sin ningún tipo de recargo adicional. También le indica cuánto tiempo se demorará su domicilio.

Seguridad

Otro de los temas que más preocupa a los bogotanos también tiene una solución tecnológica: la aplicación Cuadrante Amigo, una vez ejecutada, lo ubica en el mapa y contacta al cuadrante de la Policía más cercano, sin necesidad de estar conectado a internet. Si no es posible determinar su ubicación después de cinco segundos o no se encuentra cerca de un cuadrante válido, la aplicación intentará llamar a la línea 123; llamada que, en todo caso, puede confirmar o anular.

Para informarse

No podíamos dejar pasar la oportunidad para invitarlo a que descargue la app de PUBLIMETRO con la que podrá conocer las últimas noticias de Bogotá. Obras, cierres, movilidad, seguridad, servicios, actualidad, así como planes, cultura, entretenimiento y deportes de la capital las puede encontrar en nuestra aplicación, que puede descargar gratis aquí.

… Y eso es todo. Sí, lo sabemos, el artículo está largo, pero una guía para sobrevivir en Bogotá no puede ser corta, ¿verdad? Esperamos que le sea útil y, de nuevo, lo invitamos a que nos recomiende alguna aplicación más.

*Postdata: Las aplicaciones aquí mencionadas son gratuitas y están disponibles para iOs y Android.

