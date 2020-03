Fotos: Mitos sobre el sexo totalmente falsos

Publicidad









Mucho se ha dicho sobre el sexo: que es bueno, que es malo, se han inventado mitos, se ha generalizado información sin fundamentos y hasta se le ve aún como un tabú. Lo cierto es que para cada pareja funciona de forma diferente y cada persona vive su sexualidad como mejor le parece o basado en su experiencia, pues no todos piensan o actúan igual.

En cuando a los distintos mitos que se escuchan a diario en torno a este tema, lo dejamos con algunos que seguramente ha oído muchas veces, pero queremos decirle que son totalmente falsos, así que tranquilo y a la próxima vez que tenga dudas, no se deje intimidar por esto.

Si no hay sexo a diario, el matrimonio se acaba

No hay que tener sexo en los días de la menstruación

Es mejor sin condón

No sabe que no le gusta si no lo prueba

Mientras más dure la actividad sexual, mejor

Es su obligación dar sexo oral

Le tiene que gustar el sexo oralSino logra el orgasmo, es malo en la cama

Ellas tienen que estar siempre depiladas

Tiene que saberse todo el Kamasutra, sino no es bueno

