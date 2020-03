Líderes inspiran con su experiencia a un grupo de jóvenes becados en México

Publicidad



México, 5 sep (EFE).- Un grupo de personalidades integrado por la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton o el fundador de la red social Facebook, Marck Zuckerberg, participó hoy en un foro en México en el que dieron charlas inspiradoras a unos 10.000 jóvenes becados por la Fundación Telmex de Carlos Slim.

En el foro México Siglo XXI, celebrado en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, también participaron el futbolista brasileño Ronaldinho, el actor español Antonio Banderas y la escritora y oradora motivacional Lizzie Velásquez.

Este foro anual, organizado desde 2002, está dirigido a los más de 10.000 becarios de la Fundación Telmex para que enriquezcan su formación profesional con el contacto y la experiencia de prestigiados líderes políticos, empresariales y culturales.

En su discurso, Clinton dijo hoy que México tiene un futuro “brillante”, aunque tiene que enfrentar problemas como la pobreza o el acceso a la educación.

Por ello animó a los jóvenes becados a tomar “decisiones correctas”, ya que estas “van a determinar el futuro” que van a crear y hacer que México sea “una voz fuerte en el escenario mundial”.

La esposa del expresidente Bill Clinton contó que probablemente a comienzos del año que viene será cuando tome la decisión de si se postula para la carrera presidencial.

Por su parte, el estadounidense Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, exhortó a los jóvenes mexicanos a concentrarse en sus objetivos y aprovechar su paso por la universidad, a pesar de que él abandonó Harvard ante el crecimiento de su red social.

“La escuela es buena para desarrollar habilidades. Nadie se hace bueno en su área de la noche a la mañana, todo requiere práctica y paciencia, deben mejorar paso a paso para que pueden hacer cosas maravillosas”, dijo.

Tras haber logrado que su red social sea una de las más populares del mundo, su reto ahora es conectar a internet a todo el mundo a través del proyecto internet.org, con el que han logrado conectar a 1.000 millones de personas.

“Cuando todos estemos conectados, los negocios y las economías van a empezar a crecer; tenemos que hacer un mundo más abierto y más conectado”, afirmó Zuckerberg.

El actor español Antonio Banderas también habló de sus inicios cuando, sentado en una butaca de espectador, se dio cuenta de que su posición en el teatro no era la correcta y necesitaba saltar al otro lado.

Preguntado por los jóvenes sobre cómo cumplir un sueño, comentó que la clave es apostar a una causa con amor.

“La palabra es amor, si quieres ser actor no puedes pensar en los resultados, tienes que ejecutar un acto de amor; si lo que quieres es fama, notoriedad, dinero, lo más probable es que no lo conseguirás”, dijo.

El actor también habló sobre su fundación “Lágrimas y Favores”, que ayuda a enfermos de cáncer y concede becas a estudiantes de escasos recursos en Málaga, su ciudad natal.

“Un día me di cuenta que tenía poder y entonces me pregunté cómo usarlo, hacia dónde dirigirlo y si eres una persona mínimamente consciente del mundo que vive, no cuesta tanto poner tu nombre al servicio de una causa”, concluyó el actor, embajador de la Unicef.

El futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho también habló sobre su fundación para ayudar a niños pobres en su país y dijo que ha sido una de las mayores satisfacciones de su vida porque el fútbol le dio dinero y la posibilidad de ayudar a hijos de amigos suyos.

El brasileño participó en este foro pocas horas después de confirmarse que sería jugador del equipo Querétaro mexicano.

El foro fue cerrado por el empresario Arturo Elías Ayub, director general de la Fundación Telmex, quien lanzó un reto a los jóvenes participantes, el de lograr un Récord Guinness consistente en alcanzar la mayor cantidad de “acciones de valor”.

Así, los becarios portan una pulsera y tendrán que hacer una obra social de valor en una semana y pasarla luego a otra persona que haga lo mismo, así hasta lograr que las acciones sean replicadas y se lleguen a registrar 50.000 actos benéficos.