Yao Ming: De meme a activista por los derechos de los animales

El ex basquetbolista de la NBA se ha convertido en un activista por los derechos de los animales. Yao Ming protagoniza una campaña para pedir al gobierno de China que deje de adquirir el marfil obtenido de los elefantes africanos, así como los cuernos de rinocerontes.

Ming, de dos metros y 28 centímetros de altura, recientemente comentó que tuvo una conexión especial con África y su fauna: “Porque muchos animales son más grandes que yo”, de acuerdo al diario Washington Post.

Durante los últimos tres años, más de cien mil elefantes han sido asesinados por el marfil de sus colmillos, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Estatal de Colorado, publicado en julio de 2014 por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, de Estados Unidos.

La campaña de WildLife fue lanzada a inicios de 2014. También cuenta con el apoyo del Príncipe William y del ex futbolista David Beckham.

El basquetbolista retirado de la NBA, Yao Ming, se ha convertido en una celebridad de las redes sociales. La imagen de su rostro es compartida es compartida cientos de veces alrededor del mundo en divertidos memes.