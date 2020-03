¿Solteros y exigentes? Ya pueden escoger a su pareja por medio de su ADN

Publicidad



















Si están en el mundo de las citas online, puede que tengan suerte y encuentren a su alma gemela. Pero, ¿y si no? ¿Si solo conocen a gente que en la vida real no cumple sus expectativas? Pues bien, esto también les pasó a Jana Bayad y a Elle France, quienes hartas de no ver resultados, crearon su propio portal. Pero a diferencia de todos los que hay en la web, SingldOut enfoca la compatibilidad de las parejas en sus características genéticas.

“No quería solo quedarme en conocer gente bonita. Por eso, viendo que todo se reduce a química, investigamos. Por eso dimos con Instant Chemistry, una empresa cuya promesa de valor es descubrir la compatibilidad del ADN entre tú y tu pareja para ayudar a que tu relación crezca”, dijo Bayad a Business Insider. Desde ahí ella y su socia descubrieron que debían aplicar ese método en el sistema de citas online.

Al ver tantos estudios e investigaciones sobre ADN, feromonas y atracción, Bayad reveló que estas revelan algo contundente: Las mujeres se sienten más atraídas por los hombre cuya secuencia de ADN es lo más opuesta a la suya. Según esta premisa, tener un conjunto mixto de ADN hace que el cuerpo sea más resistente a las infecciones, por lo que se buscaría, de forma inconsciente, una persona que produjese hijos sanos y fuertes.

¿Cómo funciona?

El usuario que se registra en SingldOut recibe un kit de ADN. Tiene que escupir en él y debe devolverlo a la empresa. El test que se aplica para analizar los genes examina dos tipos en particular: aquellos que afectan el sistema inmunológico y el que transporta la serotonina, que determina cómo las personas reaccionan ante diversos tipos de situaciones. Lugo de una semana, reciben los resultados. Estos se postean en la red social, al lado de su perfil. Los otros usuarios pueden verlos y buscar aquellos que más concuerdan con su personalidad.



Esta red social fue lanzada a principios de julio, y sus voceros afirman que ya ha enviado 200 kits de ADN y procesado 80. Aún siendo muy pronto para analizar sus resultados, ya tiene varios críticos. El Director de Educación de la Sociedad Americana de Genética Humana, Mike Dougherty, afirmó en el USA Today que la página se fija en un número muy pequeño de genes, por lo que es imposible predecir compatibilidad.

Por supuesto, las creadoras de la página afirman que esto podría ser el comienzo para ver cómo el ADN puede ayudar a encontrar pareja.