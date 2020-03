FOTOS: Ariana Grande, de cantante a sexy jugadora de NFL

Publicidad



















Ariana Grande cantará el himno de Estados Unidos este 4 de septiembre, previo al partido entre los Halcones Marinos de Seattle, quienes juega como locales, y los Empacadores de Greenbay.

Y para celebrarlo deleitó a sus seguidores en Instagram con un par de fotografías sexis.

“Singing the national anthem at the opening game for the NFL tonight! what an honor…. see y’all sooooon”, publicó la cantante junto con la foto.

La NFL informó que regresará con la temporada número 95, para todos los amantes del fútbol americano y la música, para celebrarlo además de la interprete de Sam & Cat, estará Pharrell Wiliams quien cantará a las afueras del Estadio Center Line.