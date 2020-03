Fiscalía dice que Farc debe respetar a sus víctimas

La Fiscalía General de la Nación manifiesta su protesta por el artículo publicado en la página web de las Farc el pasado 2 de septiembre de 2014 y en el que se hicieron afirmaciones desobligantes sobre Clara Rojas González e Ingrid Betancourt Pulecio y sobre el general retirado Luis Mendieta Ovalle.

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, considera que la condición de víctima y los relatos acerca de la ocurrencia de los hechos no pueden ni deben ser fijados unilateralmente. La calidad de víctima responde a criterios y estándares que han sido establecidos claramente por el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

Por su parte las Farc a través de un comunicado aclararon que la carta que se publicó en la página web no tiene nada que ver con las personas que se encuentran en la habana negociando, si no que fue escrita por una guerrillera y que era la opinión personal de ella y no de la organización.

Lea también