A pocas horas del reestreno de Pékerman con la Selección

Publicidad









Con las ausencias de Mario Alberto Yepes y Faryd Mondragón, y con la vuelta del goleador Radamel Falcao García, la ‘Tricolor’ vuelve a la actividad competitiva y se reúne para empezar el camino hacia el primer reto de esta nueva etapa que es la Copa América de 2015 a realizarse en Chile.

La participación en el Mundial Brasil 2014 partió en dos la historia del seleccionado de mayores; la mejor participación de la historia, el récord del jugador más longevo en jugar un partido, el Botín de Oro, los 100 partidos oficiales de Mario Alberto Yepes, entre otros, fueron los logros de los dirigidos por José Néstor Pékerman que en la noche de este viernes hay que empezar a ratificar frente a los pentacampeones del mundo.

En rueda de prensa el técnico argentino habló sobre la nueva etapa, “Hay que repasar los nuevos objetivos. El tiempo no nos vuelve a juntar a todos los mismos, pero todos han hecho parte de la Selección y en eso vamos a trabajar. Saber que se van a mantener las condiciones, las metas y los objetivos que se han tenido hasta ahora. Es lo prioritario en este encuentro”.

Veremos al grupo base del Mundial, con la ausencia de Yepes que modifica la defensa y el aspecto anímico del grupo, por esta razón no se le busca un reemplazo por parte del cuerpo técnico, “Es una situación que una selección debe resolver, como muchas otras importantes. No es un nombre más que se retira, es un nombre que nos ha dejado muchos ejemplos, es un emblema y ha coronado su ciclo en la selección con un mundial fantástico”, afirmó el seleccionador.

Poco a poco se dará un cambio generacional y así se va a ir manejando, “La experiencia me dice que hay que ser paciente porque en los grupos hay que saber esperar y saber cuales son los futbolistas que se están preparando para eso”, pero no por los cambios el seleccionado va a cambiar su actitud, “Colombia se ha acostumbrado a jugar bien y a ser protagonista, siempre intentamos ofrecer eso. El envión del Mundial se debe mantener”.

Por cosas del fútbol el partido pareciera un revancha frente a los brasileños, pero ninguno de los integrantes de la Selección lo considera así, “Acá no hay revancha, es un partido en un ciclo que recién comienza. Es un partido amistoso y el objetivo está marcado. Los dos equipos jugarán bien y darán espectáculo, no hay que ponerlo en contexto de revancha. Es casi imposible que se de un contexto similar que el del Mundial”. Pékerman la eliminación de la cita orbital fue algo que marcó a este plantel, pero no los dejó con sed de venganza, más bien hay sed de ganar y empezar con pie derecho.

El mensaje del Cuerpo Técnico hacia los jugadores es destacar la importancia del rival, “Enfrentamos a un equipo difícil, que empieza un ciclo con mucha expectativa, será un rival de gran nivel… Todavía hay muchos jugadores que estuvieron en el Mundial”, pero no por esto se condicionará el comportamiento de Colombia, “El respeto siempre va a estar, la historia pesa y los jugadores que se ponen esa camiseta tienen jerarquía”.

El juego con Brasil será el único que dispute Colombia en esta doble fecha FIFA, el compromiso estaba pactado desde antes del Mundial y por esta razón Pékerman aprovechará para reunir a sus jugadores pensando en iniciar el nuevo proceso y dejarlos que se reincorporen a sus clubes, “Lo más correcto es liberarlos lo antes posible. Hay que pensar en el descanso, no nos quedaremos a hacer más entrenamientos. El grupo es bien conocido por nosotros, cuanto antes regresen a sus clubes para que se pongan a punto y compitan es mejor, en especial los que han cambiado de equipo”.

Pékerman ya piensa hacia el futuro, pero como es costumbre, no confirma nada hasta que todo esté firmado, “En pocos días se van a conocer los nombres de los equipos para las próximas fechas FIFA”.

La tentativa formación titular de Colombia será con David Ospina en el arco, Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Carlos Valdés y Pablo Armero en la defensa, el medio campo estaría conformado por Carlos Sánchez Aldo Leao Ramírez, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, en el frente de ataque estaría Teófilo Gutiérrez acompañado por Jackson Martínez o Radamel Falcao García. Las únicas dudas son la presencia de Falcao García y quién será el portador de la banda de capitán.

Y los elegidos por Dunga serían Jefferson en el arco, Maicon, Miranda, David Luiz, y Filipe Luis en el fondo, Luiz Gustavo, Ramires, Oscar y Willian en el medio, mientras que Neymar y Diego Tardelli serían los atacantes. El capitán será Neymar.

Datos

– El juego tendrá lugar en el Estadio Sun Life de Miami a las 8:00 pm hora de Colombia.

– De los últimos 5 partidos entre Colombia y Brasil se han presentado 4 empates y una victoria para la ‘Verdeamarela’.

– Dunga vuelve a dirigir a Brasil después de dirigir el Mundial Sudáfrica 2010 en el que el seleccionado brasileño quedó eliminado a manos de Holanda en la ronda de cuartos de final.

– El anterior amistoso entre Colombia y Brasil terminó con marcador 1 por 1, para Colombia marcó Cuadrado y Brasil empató por medio de Neymar.

Lea también

Primer técnico descartado para dirigir a Millonarios

Prográmese con la jornada de amistosos internacionales

GALERÍA: Colombianos que han pasado por la Premier League