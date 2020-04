Así fueron los cuatro años en coma de Gustavo Cerati

La madre del cantante argentino, quien lo visitaba diariamente desde el episodio, relató cómo fueorn sus últimos años en coma.

Y fue ella, precisamente, quien calificó la situación de su hijo como un largo sueño “sin sufrimiento”, mientras sus médicos y familiares no bajaban la guardia por mantenerlo vivo.



“Quiero decir que Gustavo está. No vemos que va para atrás. Si Gustavo sufriera sería insoportable, pero él realmente está como dormido”, dijo la madre del músico, Lilian Clark, en declaraciones a medios argentinos en ese momento.

Todos los días, desde el comienzo de su internación, la mujer visitaba a su hijo en una habitación de la Clínica Alcla de la capital argentina para el tratamiento que se le estaba haciendo el cantante de 55 años.

En muchas ocasiones, Clark visitaba a “Gustavito”, como ella lo llamaba, junto a Benito (21 años) y Lisa (18), los dos hijos que tuvo el roquero con su exesposa Cecilia Amenábar, una modelo, actriz y DJ chilena.

“Estamos muchas horas al lado de él, entonces los médicos lógicamente no ven algunas cosas”, aseguró Clark al refirirse a su hijo. “Mueve mucho los párpados, pero no abre los ojos. Está sentado varias horas y cuando yo lo saludo me aprieta la mano, me reconoce a mí y a las voces”, contó.

La esperanzadora visión de la madre estaba lejos de coincidir con el escueto parte médico que divulgó en esa entonces la clínica, donde Cerati estuvo internado durante cuatro años.

El paciente, “neurológicamente no ha tenido cambios significativos y permanece con asistencia ventilatoria mecánica”, señaló la institución en ese momento.



El exlíder de Soda Stereo, la banda argentina que más éxito recogió en América Latina y que editó siete discos en estudios en los año 1990, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) en mayo de 2010 al finalizar un concierto solista en Caracas.

“Gustavo recibe distintas terapias por parte de un equipo de fisiatras, kinesiólogos y musicoterapeutas que le brinda, por ejemplo, masajes y ejercicios para mantener la tonicidad muscular y evitar las escaras”, dijo a la AFP una fuente cercana al músico que requirió anonimato.

La madre también reveló en ese momento que cuando los especilistas lo asisten y lo cambian de posición en la cama le desconectan el respirador. “O sea que no está todo el tiempo con respiración asistida”, explicó.

Cuidados intensivos costosos

El costoso tratamiento del paciente lo solventó la empresa de medicina prepaga que el músico tenía contratada antes del accidente.

“Se está portando muy bien y por ahora no tenemos ningún inconveniente. Son cuatro años en cama y él está muy bien atendido”, dijo Clark al ser consultada sobre el seguro médico privado que cubrió el coma de Cerati.



Fuentes médicas consultadas por la AFP estimaron en unos 5.000 pesos (620 dólares) el gasto por día en la clínica, lo que significa un total de poco más de 900.000 dólares en cuatro años.

La Sociedad Argentina de Músicos y Compositores (SADAIC) también colaboró con los gastos, según la fuente anónima, que precisó que el patrimonio de Cerati está en manos de un administrador nombrado por la justicia.

“Cuando una persona no puede tomar decisiones sobre su patrimonio se le designa un curador, un administrador, como sucedió en este caso”, sostuvo.

Por el momento el sello Sony Music, que editó sus discos, no pudo revelar el balance más reciente de la venta de álbumes o temas de Cerati.

