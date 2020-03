5 cosas que seguramente no sabía de Gustavo Cerati

Publicidad















1. Fue actor de cine

Protagonizó la película “+ Bien”, que estelarizó junto a Bárbara Ruth, cuenta la historia de tres amigos que luego de vivir una realidad aburrida deciden realizar un cambio radical y comenzar a cambiar sus vidas para salir del tedio. Cerati interpreta a Jorge,vun hombre que perdió a su mujer e hija luego de un terremoto y tras esa tragedia decide buscar a un viejo amor. La película fue dirigida por Eduardo Capilla. Fue estrenada en Argentina el 15 de noviembre de 2001.

2. Estaba enamorado de Nueva York

Era una ciudad que le encantaba, no solo para trabajar, también pasaba tiempo libre ahí. Varios de sus discos tienen fragmentos y cortes grabados, mezclados o masterizados allí. “Mi relación con Nueva York es de la infancia. De una foto que tenía mi viejo en la que se veía el Empire Estate, King Kong, los 12 años, ese imaginario. Es como que en esa época las distancias eran más grandes… Ahora me gusta venir de vacaciones con mis hijos. Hacer vida de vacaciones, paseo, compras… Para ellos es parte del mapa, en mi época era parte de la fantasía”, dijo en una entrevista con la revista Rolling Stone Argentina.

3. La relación con el cigarro

En el 2006 una tromboflebitis lo obligó a parar su adición al cigarrillo e incluso en el video de ‘Crimen’ hay una escena en la que fuma con nostalgia. lo que pensaba que sería su último cigarrillo. Pero no lo fue y llegó a fumar cerca de 40 cigarrillos por día.

4. Síndrome Peter Pan

Sus amigos dicen que Gustavo siempre se negó a crecer. Y al respecto dijo en una entrevista: “Peter Pan sería como que quiero ser joven todo el tiempo y no me parece que sea así, es diferente a decir ‘no tengo edad’. No voy a cambiar, voy a tener 60 años y voy a estar más viejo y lo hago y lo haré porque veo en otros que están más grandes que yo desde el punto de vista de la edad”.

5. Su fidelidad a Buenos Aires

Buenos Aires siempre fue su lugar de residencia. Después de la crisis que su país vivió en 2001, Gustavo confirmó el por qué siempre vivió ahí: “Pensé que todo se podía poner peor, que podíamos transformarnos en una republiqueta. Yo he estado por Venezuela y Colombia en momentos jodidos, y me ha pasado observar situaciones de mucha violencia. Pero en realidad nunca tuve la idea concreta de irme. Creo que no estaría bien en ningún lado, pero me acomodaría a cualquier lugar si fuera necesario. Podría ser México, como lugar geográfico… En el DF ni loco, ni en Santiago de Chile tampoco: el smog es insoportable. Esa cosa de nunca ver bien el sol es exasperante. Me tendría que empujar una situación de violencia muy heavy para tener que irme, pero no me imagino en otro lugar”.

