Regreso de las corridas de toros a Bogotá se mantiene en el limbo

“(Los taurinos) ordeñaron la Plaza de Toros, no a punta de leche sino a punta de sangre”. Gustavo Petro, alcalde de Bogotá.

“Esperamos que el alcalde Gustavo Petro cumpla con lo que dijo cuando manifestó que se retiraba de la Alcaldía si la Corte decidía que las corridas de toros volvían a Bogotá”. Alfredo Peña, vocero de los toreros.

La Plaza Estudios estarían la próxima semana Este miércoles el Ministerio de Cultura informó que en un plazo de 10 días entregará los estudios para las obras de reforzamiento estructural de la Plaza de Toros La Santamaría. En la actualidad, un equipo del Ministerio estudia el proyecto que presentó el Distrito en un mes en el que los espacios de la Plaza se destinan para actividades culturales, pero no se contemplan las corridas. En todo caso, aclaró el Ministerio, el reforzamiento estructural es necesario, haya corridas o no.

“Por cumplir sentencia de la Corte Constitucional fui destituido. Bogotá Humana cumple todos los fallos de la Corte”.

La afirmación la hizo este miércoles el alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter haciendo clara referencia al fallo que le ordena a la Administración Distrital permitir las corridas de toros en la Plaza La Santamaría.

El trino lo hizo, precisamente, luego de que la Corte Constitucional le diera la razón a la Corporación Taurina de Bogotá, que instauró una tutela luego de que Petro, en junio de 2012, diera por terminado el contrato de arrendamiento de la Plaza y prohibiera la tauromaquia en la ciudad.

La tutela indicaba que se habían violado los derechos al debido proceso y la libertad de expresión artística y la Corte falló a favor de la Corporación.

De mantenerse el panorama así las corridas de toros, inminentemente, volverán a la Santamaría.

No obstante, el mismo Petro, tras señalar que cumplirá el fallo, dijo no estar de acuerdo con este tipo de espectáculos y lamentó “que aún tengamos sectores de la sociedad que se diviertan con la muerte. No existe un derecho fundamental a matar”.

Además, frente al estado de la Plaza, Petro dijo que “ordeñaron la Plaza de Toros, no a punta de leche sino a punta de sangre y se les olvidó hacer las estructuras adecuadas. Ahora somos nosotros los que paradójicamente vamos a terminar entregándole a los taurinos una plaza en buenas condiciones”,

Por esto se espera que en los próximos días presente un recurso de nulidad de la sentencia ante la misma Corte, para lo cual tendrá un plazo de tres días después de ser notificado.

“Mientras no leamos el fallo no sabremos qué dice. El Distrito tendrá una posición jurídica en cabeza de la Secretaria General, pero cuando llegue el momento daré a conocer una posición”, explicó Petro.

Consulta popular

En caso de que la nulidad no revierta el fallo, distintas asociaciones animalistas de la ciudad ya hablan de que es hora de una “consulta popular”.

Al respecto, Andrea Padilla, vocera para Colombia de AnimaNaturalis Internacional, fue enfática al señalar que, aunque se respeta la sentencia de la Corte, se unirá con otras organizaciones animalistas para retomar un recurso de Consulta Popular que inició en 2012 “para dirimir democráticamente, con el constituyente primario, si los bogotanos y las bogotanas quieren que sigan existiendo corridas de toros en nuestra ciudad”.

Padilla recordó que según sondeos de opinión “más del 92% de los capitalinos rechaza la corridas de toros por considerarlas espectáculos crueles con animales” y agregó que espera el apoyo de concejales y distintos sectores de la sociedad civil para llevar la iniciativa a las urnas.

“Primero debemos apostarle a una consulta popular en Bogotá. Ya llegará el momento de una movilización nacional. Lo local nos convoca hoy”, concluyó.

“Es un triunfo de la libertad”

Por su parte, el gerente de la Corporación Taurina de Bogotá, Felipe Negret, señaló que el fallo de la Corte es un “triunfo de la justicia; un triunfo de la libertad” y pidió al alcalde Petro que cumpla con lo ordenado para que las corridas puedan volver a la ciudad.

“Esperamos que el alcalde Gustavo Petro cumpla con lo que dijo cuando manifestó que se retiraba de la Alcaldía si la Corte decidía que las corridas de toros volvían a Bogotá”, manifestó por su parte Alfredo Peña, vocero de los trabajadores de la Santamaría que justo este miércoles completaban un mes de protesta frente al recinto que, según el fallo de la tutela, deberá habilitarse para las corridas en menos de seis meses.

