La crisis en Ucrania y la amenaza extremista en Irak centran la cumbre de Gales

Publicidad





Newport (Reino Unido), 3 sep (EFE).- La crisis en Ucrania, la creciente amenaza del extremismo islámico en Irak y el fin de una misión de trece años en Afganistán centran la cumbre de dos días que desde mañana celebran los jefes de Estado y de Gobierno de los veintiocho países de la OTAN en Reino Unido.

Los líderes aliados, reunidos en Celtic Manor, en la localidad galesa de Newport, darán luz verde al plan que refuerza la defensa colectiva de la Alianza mediante la creación de una fuerza de acción inmediata capaz de desplegar a varios miles de unidades en menos de 48 horas y que hará a la Alianza “más ágil y rápida que nunca”.

Esa fuerza amplía en unos 4.000 efectivos la ya existente de 14.000 militares y se integra en el llamado plan de acción rápida (RAP, por su sigla en inglés).

Es la respuesta aliada “al agresivo comportamiento de Rusia, pero también permite que la Alianza responda a los diferentes desafíos en seguridad de donde quiera que procedan”, según el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Los aliados, en un contexto de casi retorno a los años de la Guerra Fría propiciado por la crisis ruso-ucraniana, finalizarán así sus planes para fortalecer la defensa del Este europeo.

El anuncio ha hecho que de inmediato Moscú haya informado de que antes de fin de año precisará su nueva doctrina militar, según el subsecretario del Consejo de Seguridad ruso, Mijaíl Popov, que lo justificó por los “nuevos peligros y amenazas militares a Rusia” como la situación en Ucrania, según la agencia oficial RIA Novosti.

Para Rusia, según Popov, es “cada vez más evidente el afán de Estados Unidos y de los países de la OTAN de incrementar su potencial ofensivo estratégico mediante el desarrollo de un sistema global de defensa antimisiles (…) y de nuevos medios de lucha armada, incluidas armas hipersónicas”.

Esa mayor y más visible presencia aliada en los socios europeos del Este lleva aparejada un incremento de los recursos de defensa que en los últimos años y debido a la crisis económica se han ido reduciendo de manera general, mientras que solo EE. UU., Reino Unido y Francia alcanzan el objetivo de la OTAN de dedicar el 2 % de sus presupuestos nacionales a la defensa.

“La crisis en Ucrania debería de ser una llamada de atención, aunque los líderes europeos no han dado respuesta a los avisos de Estados Unidos de aumentar los gastos en defensa”, señaló el experto del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores Nick Witney.

En su opinión ello llevará a que los socios europeos “se tengan que enfrentar a Rusia como hicieron en el siglo XX: bajo el ala protectora de Estados Unidos”.

Los aliados han invitado al segundo día de la cumbre al presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, a quien subrayarán su apoyo ante la agresión de Rusia en sus territorios orientales, así como las prioridades en las reformas previstas por ese país y los pasos concretos que darán para ayudar a Kiev.

Otros asuntos que abordarán los aliados en la cumbre de Gales serán la creciente inestabilidad, el aumento del extremismo y del sectarismo y la fragilidad de Estados como Irak o la salida prevista para fin de año de Afganistán.

En el caso de Irak, la Alianza no ha recibido ninguna petición para participar en las operaciones selectivas que EE. UU. ha hecho desde finales de agosto en ese país para detener el avance del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

La primera jornada de la cumbre de Gales se dedicará a analizar la situación en Afganistán, y a ella asistirán también los líderes de las 33 naciones asociadas de la Alianza, más los países que conforman la misión aliada en Afganistán (ISAF) que concluye después de trece años.

Por la noche los líderes celebrarán una cena en la que previsiblemente tratarán la agresión de Rusia a Ucrania, así como los riesgos de seguridad para el sur, incluyendo la inestabilidad en Oriente Medio y el Norte de África, según fuentes diplomáticas.

De forma paralela los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa aliados, que también asisten a la cumbre, celebrarán sendas reuniones por separado con sus colegas de diferentes países.

A las reuniones también han sido invitados los presidentes salientes del Consejo Europeo, el belga Herman van Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al igual que la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, y el presidente de turno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Didier Burkhalter.

A la cumbre y en calidad de observador asistirá el próximo secretario general aliado, el noruego Jens Stoltenberg, que desde el primero de octubre sustituirá a Rasmussen por un periodo de cinco años.

Londres, 3 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó hoy al Reino Unido para participar a partir de mañana en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en la localidad galesa de Newport.

El avión presidencial de Obama, el “Air Force One”, había partido de Tallin y aterrizó en la base de la Fuerza Aérea británica de Fairford, en el condado inglés de Gloucestershire, limítrofe con Gales.

El jefe del Gobierno estadounidense realizó hoy una corta visita oficial en la capital estonia centrada en el conflicto de Ucrania y en las necesidades de seguridad de las tres antiguas repúblicas soviéticas del Báltico -Estonia, Letonia y Lituania-, todas ellas miembros de la Alianza Atlántica.

El presidente estadounidense participará el jueves y el viernes en un encuentro con los líderes de los 28 estados aliados, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy; el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko.

Obama tiene previsto iniciar mañana la jornada con una visita junto al primer ministro británico, David Cameron, a la escuela primaria de Mount Pleasant de Rogerston, en las afueras de Newport, ciudad galesa en que se celebrará la reunión.

El presidente estadounidense participará más tarde en la fotografía oficial de la cumbre con el resto de líderes mundiales en el hotel Celtic Manor, tras la cual se iniciará la primera sesión de trabajo, centrada en Afganistán.

Durante la tarde de la primera jornada del encuentro se reunirá la Comisión OTAN-Ucrania, mientras que a última hora del día se celebrará una cena de trabajo en el Castillo de Cardiff en la que se abordarán los retos de seguridad que afrontan los países aliados.

El viernes, tras asistir a las sesiones de trabajo de la jornada, Obama ofrecerá una rueda de prensa y partirá desde Gales hacia Washington.

Esta mañana, antes del inicio de una cumbre que estará marcada por la crisis ucraniana y la amenaza del terrorismo extremista, Obama acusó a Rusia de una agresión directa contra Ucrania y subrayó que Kiev es libre de decidir si quiere reforzar sus relaciones con la Alianza Atlántica.

El mandatario estadounidense dijo que “la puerta para ser miembro de la OTAN permanece abierta” y resaltó que Ucrania “necesita más hechos que palabras” en la crisis abierta con Rusia.

Obama aseguró que el objetivo aliado es garantizar la defensa de “la soberanía e integridad de Ucrania” y anunció su intención de reforzar “la presencia militar de Estados Unidos en Europa, incluidos los países bálticos”.

El presidente de EEUU aseguró también desde Tallin que la ejecución del periodista Steven Sotloff a manos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) no intimidará a su país y prometió que “se hará justicia”.

Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, apelará en la cumbre de la OTAN a hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista en el flanco sur de Europa, sin olvidar la búsqueda de una solución ante el conflicto en Ucrania.

Rajoy acudirá a la XXVI cumbre de la OTAN que comienza mañana en Newport (R. Unido) acompañado del ministro de Defensa, Pedro Morenés, y del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, ya que el titular de este departamento, José Manuel García Margallo, está de gira oficial por Asia y Oceanía.

El jefe del Ejecutivo español y el resto de líderes de los países integrantes de la Alianza -incluido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama- analizarán durante dos jornadas el escenario estratégico actual.

Un escenario que, según fuentes oficiales españolas, está marcado por la culminación de la misión en Afganistán y la creciente inestabilidad en el este y al sur de Europa, con cuestiones muy preocupantes como la tensión entre Rusia y Ucrania, por un lado, y el terrorismo yihadista en países como Irak y Siria, por otro.

Pese a que el primero de estos dos asuntos es considerado de gran trascendencia y, por ello, entiende y apoya que la OTAN se vuelque en favor de una solución, España desea que la Alianza no pierda de vista lo que se está ocurriendo al sur de Europa y redoble sus esfuerzos ante amenazas como la del grupo yihadista Estado Islámico.

Es lo que subrayó en una entrevista con Efe el ministro de Defensa, para quien “el terrorismo yihadista es uno de los principales problemas para la defensa y seguridad en España y en el mundo”.

Por ello, España propondrá mirar al sur porque África es “un foco de inestabilidad. No es que la crisis ucraniana no nos importe, pero España quiere que la OTAN no pierda la perspectiva del Sur y de todo lo que puede venir de inestabilidad”, añadió Morenés.

Respecto a Ucrania, Rajoy, según dijeron a Efe fuentes oficiales, avalará la postura unánime de la OTAN de no llevar a cabo una acción militar, pero sí respaldar las sanciones a Rusia y medidas de apoyo al actual Gobierno ucraniano.

Hasta el momento, España ha apoyado de forma bilateral a Ucrania con el envío de material no letal, como cascos y chalecos antifragmentos, para las fuerzas armadas de este país.

Rajoy mantendrá también la oferta de poner a disposición de la OTAN cuatro aviones de combate para la vigilancia aérea en los países del Báltico y el despliegue de una fragata y otros medios marítimos, así como un batallón.

Por otra parte, España tiene intención de proponer un análisis sobre los presupuestos de defensa de los países OTAN y abogará, según explicó Morenés a Efe, por poner “un punto de sensatez y hacer que no ocurra como hace años, cuando se estableció un gasto del 2 por ciento del PIB” que no se ha cumplido.