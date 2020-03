FOTOS: La Bogotá verde, un lugar para llenarse de naturaleza dentro de la ciudad

Publicidad







En la ciudad 4 Aulas ambientales existen dentro de la ciudad, donde los bogotanos pueden conocer más sobre los ecosistemas que los rodean.

Recomendaciones Para asistir recuerde que: -Debe llevar agua y ropa cómoda. -Haber hablado previamente con la entidad encargada de regular la entrada al parque. -No intente visitar el lugar solo. Es peligroso. -Debe tener un estado físico aceptable

En Bogotá existen espacios que, se han convertido, por tradición, en las áreas verdes más emblemáticas, como el Parque Simón Bolívar y el Parque Nacional. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente cuenta con cuatro aulas ambientales, espacios donde las personas pueden ir a aprender sobre los diferentes ecosistemas que se encuentran dentro de la ciudad.

Dentro de estos lugares, que son de entrada gratuita, las personas pueden relacionarse con los diferentes escenarios ambientales que tiene Bogotá en compañía de guías que conocen la zona. Además, durante el recorrido, las personas pueden conocer las problemáticas que se generan en los barrios aledaños a las aulas ambientales.

La primera de ellas es el Aula Ambiental de Soratama que se encuentra ubicada en el barrio del mismo nombre, en la Carrera 2 Este No 167 A – 42. Por las características de la zona, este aula hace énfasis en los cerros orientales. A través de talleres pedagógicos, se aborda la historia de la conformación del barrio, la importancia de los cerros y la preservación de la flora y fauna del econsistema.

Adicionalmente, Soratama cuenta con túnel subterráneo “galería de drenaje” que atraviesa un segmento del cerro donde se puede conocer las diferentes tipos de suelos, las conformaciones geológicas y los acuíferos subterráneos allí presentes. El lugar está disponible de lunes a domingo de 6 a.m. a 5 p.m. y para poder asistir puede llamar al 6796285.

La segunda aula ambiental es la del Parque Mirador de los Nevados. Su diseño está inspirado en la cosmogonía muisca, que dominó el altiplano cundiboyacense. Cuenta con plazas, caminos, plazoletas y obeliscos con nombres alusivos a esta cultura. Por su excelente ubicación, en días despejados, alcanzan a observarse los nevados del Ruiz, del Tolima y de Santa Isabel, lo que permite generar reflexiones y discusiones en torno al tema del calentamiento global.

Otros temas de importancia que se abordan desde las acciones de educación ambiental son: diversidad cultural, territorio, residuos sólidos, ambiente sano y agua. Este espacio también está abierto desde las 5 a.m. hasta las 6 p.m. en la carrera 87 A No 145-50 (Suba). Para información comunicarse al teléfono 6823712.

El Parque Ecológico Distrital Humedal Santa María del Lago, se encuentra ubicado en la Cr 73 A No 77-01 (Engativá), es otro de los espacios que los bogotanos pueden visitar. El parque cuenta con una muestra representativa de la estructura y función de los humedales de la sabana de Bogotá, que fue restaurada recientemente para convertirse en la casa de aves propias de los humedales.

La comunidad que vive cerca al parque es la que se ha encargado de rescatar la zona, por lo que los recorridos se enfocan en diferentes actividades lúdicas donde se habla de la importancia del recurso hídrico y los humedales. Está abierto lunes a sábado: 6:00 a.m. a 5:00 p.m., Domingos y festivos: 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y para más información puede comunicarse al 2247369.

Finalmente, la Secretaría de Ambiente ofrece la visita por el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Este espacio se encuentra inmerso en un bosque Alto Andino por lo que sus visitantes tienen la oportunidad de reconocer la diversidad de flora y fauna presente en este tipo de ecosistemas. Su énfasis ambiental hace referencia a la biodiversidad, a través de ella, se abordan temas como los Ecosistemas Estratégicos de Bogotá, análisis de diferentes comunidades y especies vegetales, importancia de conservar y proteger los recursos naturales, entre otros.

En su territorio nacen siete quebradas: Seca, Chiguaza, Bolonia, Verejones, La olla del Ramo, Santa Librada y Yomasa, que desembocan en el río Tunjuelo, uno de los tres principales afluentes del río Bogotá. Los cerros de Guacamayas, Juan Rey y cuchilla del Gavilán, presentan gran variedad de plantas, como: musgos, hierbas, helechos, orquídeas, arbustos y árboles que a pesar de su degradación son refugio de especies de fauna nativa. El reconocido Parque Entre Nubes es una reserva natural y es el punto de atención y de tranquilidad que atrae a varios turistas y ciudadanos. La visita se puede hacer en dos direcciones: Carrera 3 Este No50 – 00 Sur Barrio el Triunfo y en la Carrera 11 C Este No 72 sur – 01 – Mirador Juan Rey de lunes a domingo de 6 a.m. a 5 p.m.

MÁS DE BOGOTÁ AQUÍ