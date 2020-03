El italiano Fabio Aru estrena San Miguel de Aralar, Contador sigue líder

Publicidad





San Miguel de Aralar (Navarra), 3 sep (EFE).- Fabio Aru, la joya de futuro en el ciclismo italiano, demostró esa espectativa con la conquista de la inédita cima del Santuario de San Miguel de Aralar, donde Contador y Valverde anunciaron su duelo en la Vuelta, en ausencia ya de Nairo Quintana, eliminado por una caída que le fracturó la escápula derecha.

El ciclista sardo, discípulo del “Tiburón” Nibali en el Astana, sorprendió a los favoritos tirando de clase, como hizo en Giro para ganar en Montecampione, una cima de nombre premonitorio. Atacó a 1.000 metros mientras la alta jerarquía se miraba de reojo. Los ganó a todos, con 6 segundos de adelanto.

No hubo sangre en la pista de cemento que tapa una antigua pista forestal. Solo escarceos, ataques “de a peseta” que no impidieron el combate nulo. Contador y Valverde, separados por 20 segundos, anuncian la batalla estelar. El murciano ya tiene los galones del equipo. El capitán Nairo Quintana se volvió a caer y verá la Vuelta con la escápula derecha fracturada.

Con el vencedor del Giro eliminado queda otra baza colombiana para deleite de las decenas de los periodistas colombianas que han aparecido este año en la Vuelta: Rigoberto Urán, tercero a 1.08 minutos.

Del quinteto inicial de favoritos la undécima etapa de 153 kilómetros que salió de Pamplona, quedaron detalles, como la confirmación de que Froome sufre en cuanto se tensa la carrera. El inglés no cumplió contrarreloj y es habitual verle haciendo “la goma subiendo. Es quinto a 1.21, por delante de “Purito”, que aguanta a 1.35 en espera de finales más explosivos.

La carrera salió a toda mecha de la capital navarra. Y rápidamente llegó la pesadilla para el Movistar. En el kilómetro 15 volvió a aterrizar Quintana. Adiós al líder del equipo, que será operado este jueves de una “fractura desplazada de la escápula derecha”.

Velocidad de vértigo, cortes en el pelotón, abandono de Thibaut Pinot, el francés que fue tercero en el Tour. Luego Contador se unió a una escapada de 32 hombres, y junto a Valverde atacó en el esprínt intermedio de Tafalla para rebañar unos segundos de bonificación.

A una media de casi 50 por hora apenas se intentaron las fugas. Daba miedo intentarlo con el pelotón lanzado. Lo intentó el bielorruso Kiryienka, pero caducó su osadía nada más empezar los 10 kilómetros de ascenso hacia el Santuario que da nombre a la cima.

Curiosos algunos movimientos en la subida. El Sky puso a tirar a dos hombres: Deignan y Cataldo. Lo hicieron fenomenal, pero lo único que consiguieron fue descolgar a Froome, que pasó las de Caín.

Luego lo probaron el holandés Gesink, la eterna promesa, y el francés Barguil, una promesa de verdad. También tensaron, sin empujar, el propio Froome, en un claro farol, y Contador, quien pareció más preocupado en evitar que se escapara su excompañero Dani Navarro que en hacer daño a sus rivales directos.

Como nadie tiraba la piedra, en esto apareció Fabio Aru, abrió hueco y no le volvieron a ver el pelo. Un ataque consistente de un perla que tiene como ídolo a Alberto Contador. Lo que no sabía el ciclista de Cerdeña, es que el madrileño siente una clara debilidad por el italiano.

“Viéndole en el Giro me recordó a mi. Es valiente, tiene cambio de ritmo, es un corredor impresionante y será una estrella”. El de Pinto se deshizo en elogios con el ganador de la etapa.

Un chico modesto. Cuentan que el otro día se le acercó Contador en plena etapa saludarle. “Hola chaval, cómo estás?. Aru ni le miró. No se imaginaba que el líder de la Vuelta se interesara por él.

El futuro le espera a Aru, como aguarda la Vuelta el espectáculo con Contador y Valverde de protagonistas. Dos pistoleros se retan al sol. El fin de semana saldrán de nuevo a escena. Mientras, tomarán la palabra los esprinters en Logroño.

San Miguel de Aralar (Navarra), 3 sep (EFE).- El italiano Fabio Aru (Astana) ha calificado de “sorpresa increíble” su victoria en la undécima etapa de la Vuelta 2014 con final en la ermita de San Miguel de Aralar.

“Tras el Giro de Italia, he preparado muy bien esta segunda parte de la temporada y se la dedico a todo el equipo, a mi familia y a mi novia”, ha manifestado.

Durante la parte final de la ascensión ha intentado estar “con los líderes y a kilómetro y medio he intentado el ataque y lo he conseguido”.

“Siempre tengo ganas de conseguir más y después de descansar ahora voy a ir día a día, vienen etapas muy duras, pero siempre hay que tener hambre de más”, ha afirmado.

Tras finalizar tercero en el Giro 2014 en el partía con el objetivo de ayudar a Michele Scarpoi, Aru ha recordado es la primera vez que disputa la Vuelta y también que hace dos grandes en una misma temporada por lo que “iré día a día y ya se verá”.

San Miguel de Aralar (Navarra), 3 sep (EFE).- El líder de la Vuelta 2014, Alberto Contador (Tinkoff-Saxo), ha comentado al finalizar la undécima etapa que ha intentado controlar a los rivales que tiene más cerca en la clasificación general.

“La victoria de etapa ha sido para el mejor, y yo me he limitado a vigilar a los rivales que están más cerca en la clasificación general”, ha dicho tras su primer día vestido con el maillot de líder.

El corredor de Pinto ha insistido en que las fuerzas están “muy igualadas, en una subida en la que no ha habido una continuidad en el ritmo duro”.

Al respecto de los altibajos que ha tenido en la última ascensión el británico Chris Froome (Sky) ha asegurado que “solo estaba pendiente de la gente de cabeza y no me he dado cuenta”.

Sobre el abandono de Nairo Quintana (Movistar) al que le arrebató el jersey de líder en Borja (Zaragoza) ha afirmado que “está siendo un año un poco loco”.

“Gente que ha preparado las grandes vueltas a conciencia y que éramos principales candidatos a ganar nos hemos tenido que ir a casa como me pasó en el Tour”, ha manifestado.