VIDEO: ¡Emocionante! Mujer con Alzheimer recuerda a su hija

Este video nos muestra en instante en que una anciana de 87 años reconoce a su hija mientras están recostadas en una cama conversando.

El sitio www.nlm.nih.gov informa que el Alzheimer es una forma de demencia que gradualmente empeora con el tiempo y afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

La madre de Kelly Gunderson, de 87 años de edad, padece de esta enfermedad y no recordaba quiénes eran sus hijos, ni tampoco sus momentos familiares. No importando esto, su hija lleva años cuidándola y en este tiempo no había sido recordada. Fue así como Gunderson decidió grabar con su celular el encuentro y de forma sorpresiva la mujer pronunció el nombre de su hija, siendo un emotivo momento para ambas.

En las escenas del video se muestra el momento en que la madre de Kelly le dice: “te amo”, y su hija le pregunta:”¿sabes quien soy”, y la mujer responde “sí, Kelly”.

Aquí el video publicado por Kelly Gunderson en Youtube, el cual tiene más de 700 mil visitas.

