SiHackearanMiTeléfono: El hashtag que se ríe del #CelebGate

Publicidad





































Los usuarios de Twitter se están divirtiendo a costa de las víctimas del #CelebGate, escándalo donde se filtraron imágenes ínitmas de celebridades estadounidenses. Utilizando el hashtag If My Phone Got Hacked (SiHackearanMiTeléfono), hablan sobre el contenido “privado” que descubriría quien robara su información personal.

La mayoría de los mensajes muestran las imágenes más extrañas que alguien podría tener en su teléfono celular. Estas incluyen fotos XXX de Bob Esponja y otros personajes animados, gente utilizando disfraces extraños y animales.

Pueden ver algunos ejemplos en la galería.