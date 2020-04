Hacker afirma tener video de Jennifer Lawrence desnuda

Publicidad











































Como si no fuera poco las imágenes filtradas donde Jennifer Lawrence aparece desnuda, un hacker afirma tener un sugerente video de la famosa actriz.

De acuerdo con el diario The Mirror, el pirata cibernético, quien no ha sido identificado, está aceptando donaciones a través del sitio de pagos PayPal para difundir el video de la ganadora del Oscar en 2012. El hacker señala que la duración del video es “desamasido corta, un poco más de dos minutos”. Además, adelantó que se alcanzan a ver los senos de la actriz.

A pesar de que dice que nadie le va a creer, indica que si alguien quiere observar el video, “que me haga saber cómo puedo subirlo de forma anónima (no quiero que el FBI esté sobre mí y ustedes no quieren saber cómo conseguí este video)”.

Un representante de Lawrence ha comentado que la filtración de las imágenes “es una flagrante violación a la privacidad” y que las autoridades “han sido contactadas para procesar a cualquier persona que publique las fotos robadas” de la actriz de 24 años de edad. Otras celebridades que fueron víctimas del hacker son Ariana Grande, Kate Upton, Victoria Justice y Kirsten Dunst.

