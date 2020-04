Fotos: ¡Increíble! Razones por las que un hombre no quiere sexo

Publicidad











Generalmente, se dice que los hombres no rechazarían una propuesta sexual ni por equivocación y que el sexo para ellos es una necesidad que va más allá. No obstante, ellos también dicen no y sus motivos van desde físicos hasta emocionales.

Estas serían algunas de las principales razones para que su pareja le diga que no quiere tener sexo.

Depresión

Disfunción sexual

Baja autoestima

Cansancio

Malas relaciones

Asimismo, la monotonía, falta de placer, estrés extremo, niveles bajos de testosterona y hasta el consumo de pornografía podrían afectar la vida sexual masculina.

