¡Cuidado! Alimentos de humanos fatales para su perro

EL DATO También hay alimentos humanos muy saludables para su perro, tales como el banano, la manzana, la zanahoria, el arroz, las fresas, las habichuelas y la carne. Eso si, todo con moderación y siempre con asesoría de su veterinario de confianza.

Los perros son posiblemente las mascotas más queridas en varios lugares del mundo, ya que además de su inmensa inteligencia, estos amigos de cuatro patas le dan color a la vida de sus familias, crean vínculos que muchos no se imaginaban que pudieran darse y enseñan lecciones de vida a quienes no son conscientes del respeto animal.

Es por esto que sus amos, en la tarea incansable de tratarlos como niños, llegan a mimarlos tanto que les dan gusto en todo, incluida la comida por la que estos adorables animales deliran cada vez que se sientan al lado de su silla del comedor haciendo carita de inocente. Y quién no cae derretido en las garras de su tierna mirada y llega a darle a su perro alimento para humanos sin darse cuenta que podrían afectar su calidad de vida hasta llevarlos a la muerte.

Si quiere que su perro tenga una salud formidable, no sufra en la vejez y sobre todo, se acostumbre a comer lo que es ideal para él, hacemos un recuento de los alimentos que bajo ninguna circunstancia le puede dar a su mascota, pues lo podría enfermar y hasta llevar a la muerte.

Cebolla y ajo: Estos víveres son muy comunes en los hogares y son ideales para el consumo humano. No obstante, algunos de los compuestos que tiene la cebolla y alimentos similares, pueden generarle a su mascota toxicosis, llevándolo a sufrir problemas graves de digestión, coordinación, diarrea, vómitos y convulsiones.

Chocolate: Aunque este delicioso alimento hace agua la boca de los caninos, su combinación de cafeína y teobromina pueden ser mortales para su mascota. Y es que entre más oscuro sea el chocolate, más peligroso es para su mascota, generándole vómito, irritación, dolor en el abdomen, convulsiones y hasta la muerte, en caso de ingerirse en grandes cantidades. Este es posiblemente uno de los alimentos más peligrosos para las mascotas.

Xilitol: Esta sustancia es un edulcorante artificial que se encuentra en alimentos como el chicle sin azúcar o algún dulce dietético. Aunque este químico no causa problemas en las personas, si su perro llega a consumirla, sus niveles de azúcar en la sangre se reducirán drásticamente provocándole graves problemas de salud. Convulsiones, confusión y en varios casos, insuficiencia hepática, son los resultados de su consumo.

Huesos de pollo: Este es uno de los comestibles más peligrosos para su perro, pues se pueden astillar causando problemas estomacales, obstrucciones intestinales y dificultades de digestión. Inclusive, el pollo crudo es mucho más adecuado para su perro y hasta cocinado sin sal es un manjar para los caninos. Si recientemente su mascota ingirió un hueso, debe estar pendiente de él, consultar al veterinario y evitar que vuelva a suceder.

Uvas y pasas: Pese a verse deliciosas y parecer inofensivas, estos alimentos pueden conllevar terribles problemas para su can, si se las da en grandes cantidades. Tanto las uvas con pepas, como las pasas pueden provocar intoxicación en su mascota, dejando residuos en su organismo y provocando problemas en los riñones.

Lácteos: La mayoría de los canes son intolerantes a la lactosa, por esto es indispensable que evite darle leche, helados o sus derivados. No obstante, el consumo de estos alimentos no es tan extremadamente peligroso para su perro, pero si puede causar exceso de gases, diarrea o dolor de estómago para el animalito. Preferiblemente puede darle pequeñas cantidades de queso y yogur, pues son buenas para su canino, ya que no tiene tantas cantidades de lactosa.

Salmón crudo: Son muchas las personas que le dan a sus mascotas este alimento en pequeñas cantidades, ya sea para complacerlo o porque creen que es muy saludable. Pero ojo, porque aunque el salmón no tienen ningún problema para su perro si está cocido, el crudo puede causarle una intoxicación característica de la comida de mar. El resultado de salmón crudo puede llegar a ser tan grave, que su perro padecería fiebre alta, vómito, diarrea con sangre amarilla y crear una enfermedad mortal.

Hígado: Este alimento bien cocido, sin sal ni condimentos en pequeñas cantidades, puede ser saludable para su perro. Sin embargo, debe tener cuidado, ya que las grandes cantidades del mismo puede ser muy tóxico para el animal. El exceso de vitamina A podría generarle al can deformidad en los huesos, anorexia y la muerte en algunos casos. Consulte a su médico inmediatamente si su mascota ha consumido hígado.

