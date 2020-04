4-2. El Real Madrid cae goleado por la Real tras ir venciendo 0-2

Publicidad





San Sebastián, 31 ago (EFE).- El Real Madrid encajó su primera derrota en liga y dejó de estar abonado a los buenos resultados de los diez últimos años en Anoeta, tras caer derrotado con justicia por una Real que remontó el 0-2 inicial para dar un festival de fútbol (4-2).

Algunos espectadores no habían tomado asiento en su silla de Anoeta cuando el Madrid se adelantaba a los cinco minutos de juego, al aprovechar Sergio Ramos una autopista en el área local al saque de un córner para cabecear a la red de Zubikarai.

Ramos quería más, y como la Real no daba muestra alguna de poder reaccionar, a punto estuvo de llegar el segundo en un libre directo del sevillano que repelió el larguero.

El Real Madrid estaba lanzado, la Real acoquinada y llegó el segundo tanto en una gran jugada de Gareth Bale, que se escapó hábilmente de Elustondo y batió por bajo a Zubikarai.

La Real ni estaba ni se le esperaba y así el conjunto de Carlo Ancelotti prácticamente se entrenaba con público y llegaba cuando quería a los dominios del equipo realista, que volvió a sufrir tras un grave error de De la Bella que terminó con una clara ocasión de gol de Marcelo.

El conjunto madridista dio por terminada su jornada de trabajo cuando quedaba mucho partido por jugarse y la Real, como ya no podía empeorar, mejoró sus constantes vitales y se estiró en busca de la meta de Casillas.

El público se enrabietó con el colegiado al entender que había existido un penalti en una acción entre Carvajal y Zurutuza, precedida por un claro remate de Granero que iba a gol.

Se durmió el Real Madrid, que pensaba que todo estaba hecho, y cerca del descanso llegó el gol realista tras botar un córner y aprovechar la pasividad defensiva blanca, hoy de rosa, para que Iñigo Martínez marcara el 1-2.

El sueño del Real Madrid era muy profundo y nadie en el campo ni en el banquillo era capaz de despertarle de su letargo, lo que aprovechó la Real para empatar el choque con una gran cabezazo de Zurutuza a centro de De la Bella y resucitar el partido.

No sonó tampoco el despertador en el vestuario blanco porque en la primera jugada de la segunda mitad se salvó de encajar el tercero, cuando Agirretxe en posición inmejorable cabeceó errático un centro de lujo de Xabi Prieto.

Entraron Sergio Canales y Carlos Vela para ir ya a por el partido al comprobar que el Real Madrid se había descompuesto y en el minuto 65 se consumó con una acción de jugones del cántabro y Xabi Prieto que puso el balón en la boca de gol para que Zurutuza marcara el tercero.

El público quería más y la Real estaba dispuesta a dárselo porque su rival no daba pie con bola, de forma que en el tramo final llegó el cuarto en una jugada de pillo de Carlos Vela que levantó el estadio.

Khedira y Benzema en los últimos instantes tuvieron la opción de haber dado vida a su equipo con sendas oportunidades claras de gol pero la pólvora mojada de ambos permitió darse un gran homenaje a la afición de Anoeta.

Ficha

4.- Real Sociedad: Zubikarai; Zaldua, Elustondo, Iñigo Martínez, De la Bella; Bergara, Granero, Xabi Prieto (Mikel González, min. 82), Zurutuza; Chory Castro (Canales, min. 58) y Agirretxe (Carlos Vela, min. 58).

2.- Real Madrid: Casillas; Marcelo, Pepe, Sergio Ramos, Carvajal (Arbeloa, min. 76); Kroos, James, Modric (Khedira, min. 75), Isco; Bale y Benzema.

Árbitro: Martínez Munuera (Valencia). Amonestó a Granero, Carvajal, Isco.

Goles: 0-1 min. 5: Sergio Ramos. 0-2, min. 10: Bale. 1-2, min. 35: Iñigo Martínez. 2-2, min. 40: Zurutuza. 3-2, min. 64: Zurutuza. 4-2, min: Carlos Vela.

Incidencias: 28.000 espectadores en el estadio de Anoeta en tarde noche calurosa. Fuerte pitada a la Real cuando salió a calentar por parte de su afición tras quedar apeada en la previa de la Europa League. 151.000 euros de recaudación.

San Sebastián, 31 ago (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Jagoba Arrasate, se ha mostrado muy satisfecho tras una victoria que llegó “por méritos” de su equipo “y no por errores del Real Madrid”.

“Llevábamos 10 años sin ganar y cuando han hecho el segundo gol parecía que iba a ocurrir lo mismo pero las estadísticas están para romperse”, se felicitó tras el partido el entrenador vizcaíno.

Arrasate estaba muy contento porque la Real “recuperó el fútbol” que parecía haber perdido ante el Eibar en la primera jornada y en la eliminación de Europa a cargo del Krasnodar y espera que ese buen juego haya llegado para quedarse.

Precisamente tuvo que referirse a ese mazazo para la afición que supuso quedar apeado de la Liga Europa a las primeras de cambio y dijo que eso se olvidará “clasificándose otra vez para jugar competición europea” la próxima temporada.

Arrasate recordó que el partido ante el Real Madrid tuvo para su plantilla “un momento crítico” con el 0-2 y varias opciones claras de gol hasta que la Real “tomó la medida al partido”.

No tiene ninguna clave que justifique un éxito que para él es “inexplicable” después de la mala imagen ante el Eibar y que pueda ser extrapolable para otros equipos, salvo el recurso al “buen fútbol” que hace “mucho más fácil ganar los encuentros”.

San Sebastián 31 ago (EFE).- El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti no cree que su equipo notara la marcha y ausencia de Xabi Alonso ya que la derrota se produjo “porque no hubo una buena actitud de todo el equipo y eso no lo cambia un jugador”

“Esto no es un problema de que esté o no un futbolista concreto, sino que es problema de un equipo”, aseguró con firmeza el entrenador italiano, que sugirió que adoptará medidas en los próximos días para que no vuelva a ocurrir algo similar.

“Es una derrota que no me gusta nada porque cuando vas ganando dos cero tienes que mantener la actitud los 90 minutos. Es una responsabilidad mía, esto tiene que cambiar y va a cambiar”, afirmó el entrenador del Real Madrid en la sala de prensa de Anoeta.

Ancelotti vio dos partidos diferentes, uno de ellos que duró 30 minutos en el que se mostró lo que es capaz de hacer su equipo y un segundo, de una hora de duración, producto de que sus jugadores “quizás pensaron que el partido se había acabado ya”.

La primera derrota liguera no ha variado su forma de pensar sobre la confección de la plantilla y no considera que necesite refuerzos un equipo que lo que precisa es “actitud”.

Esa palabra fue la más repetida durante su comparecencia ante los medios y delimita su campo de trabajo en las próximas semanas para evitar que la liga se escape a las primeras de cambio.