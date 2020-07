“Lady Gaga es una mala copia mía”: Madonna

Publicidad



















Madonna no está dispuesta a dejar de ser la reina del pop. Por esa razón ha escrito una canción dirigida a Lady Gaga en la que se refiere a ella como una “imitadora” y una “mala copia” , según informó el diario The Sun.

“Eres una imitadora, ¿dónde están mis royalties? Eres una chica guapa, lo admito, pero intentar robar mi receta es algo muy feo. ¿Me has estudiado a fondo? Nunca vas a ser otra cosa más que mi sombra. Eres una mala copia. ¿Quién te va a ayudar? Es tu fantasía, así que inténtalo, pero no puedes ser yo. Puedes seguir mi camino e incluso decir lo que yo digo, pero siempre irás dos pasos por detrás”, canta Madonna en la canción podría formar parte del decimotercer álbum de la mujer.

Lady Gaga no es el único objeto de la ira de Madonna, de acuerdo con The Sun, la estadounidense también le compuso una canción a su ex marido, el director de cine Guy Ritchie, a quien acusa de haberla utilizado por su fama.

“Dijiste que yo era tu reina. Yo intenté dártelo todo y ahora tú quieres tu libertad. Conseguiste aquello que habías venido a buscar, un poco de fama y fortuna. Me hiciste pedazos sin ningún motivo. Te dejé entrar en mi reino y te aprovechaste de mí. Maldigo el día en que nos conocimos. Me persigue ese recuerdo. Ojalá pudiera olvidarlo”, carga contra el cineasta.

